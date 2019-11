Στα εγκαίνια της έκθεσης “From the Silk Road to One Belt Road: 2019 China Publishing Culture Exhibition” ο Β. Διγαλάκης

Την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, εκπροσώπησε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, ο υφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Διγαλάκης, στα εγκαίνια της έκθεσης βιβλίου και τέχνης με τίτλο: “From the Silk Road to One Belt Road: 2019 China Publishing Culture Exhibition”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο υφυπουργός Παιδείας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον υφυπουργό – αναπληρωτή διευθυντή του Γραφείου Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Weimin Guo, και να γνωρίσει την πλούσια εκδοτική ιστορία της Κίνας φτάνοντας μέχρι την σύγχρονη εποχή.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Διγαλάκης, αναφέρθηκε στον Πολιτισμό και την Παιδεία, ως τον καλύτερο και αποδοτικότερο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών καθώς οι δύο αυτοί τομείς, συνδέονται άρρηκτα και μπορούν να αποδώσουν στην εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης και στη δημιουργία κλίματος ειλικρινούς φιλίας και εμπιστοσύνης.

Ο κ. Διγαλάκης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους διοργανωτές της έκθεσης, την κινέζικη εκδοτική εταιρεία CNPIEC και την εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, που υλοποιούν την ιδέα των κινεζικών και ελληνικών γωνιών βιβλίου και πολιτισμού στην Ελλάδα και την Κίνα, αντίστοιχα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά, τέλος, στο «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη», που βρίσκεται στα Χανιά, προτείνοντας την διερεύνηση συνεργειών και συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού και των εκδόσεων, μεταξύ Κρήτης και Κίνας»