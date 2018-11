11ο ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ -11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

Συνεργασίας εγκώμιο και αποτελέσματα…

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

“Συνεργασίας εγκώμιο και αποτελέσματα”, ο τίτλος του σημερινού Παιδότοπου, που φιλοξενεί ένα κείμενο των Νηπιαγωγών του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων με θέμα “Tο προσφυγικό ζήτημα ως σχέδιο eTwinning στο 11ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χανίων”, διανθισμένο με σχετικές φωτογραφίες. Μια δράση, που προάγει τη συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε,), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία, είναι το eTwinning. Eνα “εμείς”, δηλαδή, στο οποίο συμμετέχουν δάσκαλοι και μαθητές από διάφορα και διαφορετικά σχολεία από διάφορες χώρες. Στο πλαίσιο αυτού του “εμείς” συνεργάστηκαν και τα νηπιάκια του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων με τα παιδιά των Ε2 και Στ2 τάξεων (δάσκαλοί τους ο Στέλιος Χόμπης και ο Γιώργος Κανδαράκης, αντίστοιχα) του 11ου Δημ. Σχ. Χανίων. Ήταν σίγουρα μια όμορφη εμπειρία, τόσο για τους (τις) δασκάλους (-ες) όσο και για τα παιδιά. «Μάς ενδιέφερε το ταξίδι, η διαδρομή και όχι τα βραβεία, που ωστόσο ήρθαν και είναι καλοδεχούμενα», μού είπε εκ μέρους και της διευθύντριας του Νηπιαγωγείου Μαρίας Σκορδίλη, η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μαρία Κληματσάκη. «Χάρη που δε λογίζεται, μηδέ μισθό δεν είναι», της απάντησα, χρησιμοποιώντας μια παλιά κρητική παροιμία. Από καρδιάς τα συγχαρητήριά μου και σ’ αυτές και, βέβαια, σε όλες τις άλλες δασκάλες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που διακρίθηκαν για ανάλογες προσπάθειες.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος

Το προσφυγικό ζήτημα ως σχέδιο eTwinning στο 11ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χανίων















Η κρίση των προσφύγων είναι μια από τις κύριες προκλήσεις της εποχής μας. Εμείς, ως πολίτες του Δυτικού Κόσμου, αντιμετωπίζουμε: την πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών λόγω της εισροής μεταναστών, προσφύγων και επαναπατριζομένων. Την πολυπολιτισμικότητα του σχολικού χώρου και την ανάγκη διαχείρισης της νέας αναδυόμενης πραγματικότητας. Την αναβίωση των ρατσιστικών και εθνικιστικών κινημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ως εκπαιδευτικοί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές μας να βιώσουν την ενσυναίσθηση, να αποδέχονται την διαφορετικότητα και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και επομένως όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και τέλος να συνειδητοποιήσουν το νόημα και την αξία του εθελοντισμού ως μορφή έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης και ένταξης. Όλοι οι εταίροι μας από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, έλαβαν μέρος σε όλες τις φάσεις του έργου. Εργαστήκαμε συνεργατικά μία ή δύο φορές την εβδομάδα και οι τηλεδιασκέψεις skype λειτουργούσαν ως διαμορφωτικές αξιολογήσεις για να ελέγξουν τις εκπαιδευτικές μας στρατηγικές, ιδέες και πράξεις. Επιδιώξαμε οι ομάδες διαφορετικών χωρών να εργαστούν από κοινού. Οι μαθητές μας είχαν ενεργό ρόλο σε κάθε στιγμή του έργου. Για το σχέδιο “Α new friend in our doorsteps- The refugee” συνεργαστήκαμε πέντε σχολεία το σχολικό έτος 2017-2018 για έξι μήνες (Ιαν.- Ιούν. 2018). Τρία από την Ελλάδα, το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων που είναι και ιδρυτής του έργου, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης. Συνιδρυτής του έργου είναι το Istituto Comprensivo III di Anzio, Ιταλικό Δημοτικό Σχολείο στο Άντσιο και εταίρος το Farabi Ilkokulu από την Τούζλα της Κωνσταντινούπολης. Όλα τα σχολεία έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν.

Η επιλογή του θέματος υπήρξε συναπόφαση όλων των σχολείων, αναγνωρίζοντας την έκταση και τη σημαντικότητά του. Για την υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιήσαμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους όπως της βιωματικής διδασκαλίας, της προσομοίωσης (παράσταση κουκλοθεάτρου από ομάδα της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης κας Τζακώστα), της υπόδυσης ρόλου/δραματοποίησης (δραστηριότητες μετά την παράσταση), του καταιγισμού ιδεών (στη φάση σχεδιασμού του έργου), της συνέντευξης (από προσφυγάκι και από εκπρόσωπο της UNHCR), της εργασίας σε ομάδες (διαμορφώνοντας τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων) και της χρήσης Τ.Π.Ε. με πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία web 2.0.

Αν και σε δύο σχολεία, στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και το Istituto Comprensivo III di Anzio ενεπλάκησαν μαθητές- νήπια 4-7 ετών, όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν ενεργά στη μάθηση. Ανακάλυψαν μόνοι τους ένα μεγάλο μέρος της γνώσης αφού εφαρμόστηκε η μέθοδος της βιωματικής μάθησης με τη υποστήριξη στην περίπτωσή μας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που προκάλεσε νέα βιώματα στα νήπιά μας. Το σχέδιο ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή, την έρευνα, την ανακάλυψη (συνέντευξη από πρόσφυγα και εκπρόσωπο UNHCR). Αναζήτησε και δημιούργησε νόημα στα παιδιά κι όχι απομνημόνευση (π.χ. δικαιώματα παιδιών), κινητοποίησε διανοητικά και συναισθηματικά κάθε μαθητή καθώς η μάθηση βασίζεται στη σχέση και την αλληλεπίδραση της γνώσης και των συναισθηματικών διεργασιών (ιδιαίτερα με τις βιωματικές δράσεις που η καθηγήτρια κα Τζακώστα με την ομάδα της υλοποίησε). Και το πιο βασικό, υποστήριξε το μαθητή να αντιληφθεί το ρόλο των κοινωνικών, οικονομικών ιστορικών, πολιτιστικών παραγόντων στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και να συνειδητοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνιστώσες συναντούν την προσωπική τους ιστορία όταν συνειδητοποίησαν ότι η προσφυγιά δεν είναι ένα νέο φαινόμενο και πολλά από αυτά έχουν καταγωγή πρόσφυγα (Postle,1993 Δεδούλη, 2001).

Την Ημέρα Εορτασμού της Ευρώπης σε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype ανταλλάξαμε ευχές μεταξύ μας, παρουσιάσαμε τις ζωγραφιές μας και στη συνέχεια όλοι μαζί εργαστήκαμε από κοινού στο συνεργατικό εργαλείο flockdraw.com, http://flockdraw.com/gallery/view/2409058 ζωγραφίζοντας μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς το έτος είναι αφιερωμένο σε αυτήν (https://twinspace.etwinning.net/49829/pages/page/393687). Το έργο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των σχολείων στη δημιουργία ενός κόμικ, στο συνεργατικό εργαλείο flipsnack.com. Το κόμικ σχεδιάστηκε από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και τα υπόλοιπα σχολεία συμμετείχαμε ζωγραφίζοντας τη σελίδα μας και γράφοντας το κομμάτι της ιστορίας που μας αναλογούσε (https://www.flipsnack.com/mascor/a-refugee-s-story.html) Το έργο ολοκληρώθηκε με τηλεδιάσκεψη λήξης και αξιολόγησης του.

Για το έργο αυτό η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης μας βράβευσε με τέσσερις Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας και η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης στις Βρυξέλες με τέσσερις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας αναφέροντας μας: Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας σας στο έργο eTwinning “A new friend in our doorsteps- the refugee”. Αυτό σημαίνει πως η εργασία σας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου σας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προχωράμε τώρα για νέο βραβείο, αυτό των Ευρωπαϊκών βραβείων eTwinning και της διάκρισης των σχολείου μας ως eTwinning schools.

Οι νηπιαγωγοί Μαρία Σκορδίλη. Ελένη Βλησίδη, Μαρία Φωτάκη

Σύμφωνα με τη σελίδα του facebook Etwinning Δυτικής Κρήτης, πανευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας πήραν το 11ο Νηπιαγωγείο, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων με την κα Κληματσάκη Μ., το 14ο Νηπιαγωγείο Χανίων με την κα Παρταλά Δ., το Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου με την κυρία Λαδά Στ. και έξι ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας, το Δημοτικό Σχολείο Μάλεμε με την κυρία Λιβιάκη Ά. και το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών με την κα Θεοχάρη Ασπ.