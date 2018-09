Συνεργασία του ΜΑΙΧ με το δήμο Σπολέτο της Ιταλίας











Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου: «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ / DIABETIC RUNNERS AND CYCLISTS FOR MORE SPORT FOR ALL IN EUROPE”, “SPORTGIVECHANCE”, στο οποίο συμμετέχει το MAIΧ, πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις κατά την περίοδο 29/08 /2018 – 03/09/2018, στο Σπολέτο, της περιφέρειας Ούμπρια στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΜΑΙΧ «στόχος του έργου είναι η στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων μέσω της ανάπτυξης διαλόγου και πρωτοβουλιών για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με διαβήτη και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των αθλητικών ενώσεων στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Εκ μέρους του ΜΑΙΧ, ο κ. Αγγελάκης Γεώργιος αναφέρθηκε στη στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ του ΜΑΙΧ και της περιφέρειας Ούμπρια τα τελευταία 10 χρόνια με την υλοποίηση κοινών ευρωπαϊκών έργων. Επιπλέον, ο κ. Αγγελάκης παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές και άλλων ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών έργων, τα οποία έχει υλοποιήσει με επιτυχία το ΜΑΙΧ και στοχεύουν στη βιωσιμότητα των αστικών και αγροτικών περιοχών μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επίσης, στα πλαίσια της προσπάθειας αδελφοποίησης των Δήμων Χανίων και Σπολέτο, ο Δήμαρχος Χανίων θα αποστείλει επίσημη πρόσκληση στον Δήμαρχο του Σπολέτο, ούτως ώστε να συζητηθούν διάφορα θέματα κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν από κοινού με το Δήμο Σπολέτο να αναπτυχθούν με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία.

.

Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν διάφοροι φορείς, όπως περιφέρειες, δήμοι, εκπαιδευτικά ινστιτούτα, αθλητικοί, ιατρικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίστηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία κοινών οδηγιών για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας των αγροτικών και αστικών ποδηλατοδρόμων και την ποιοτική αναβάθμιση των «ειδικών αθλητικών διαδρομών για διαβητικούς αθλητές» σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για τουριστικές διαδρομές.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διεξάγονταν παράλληλα ποδηλατικοί αγώνες και αγώνες δρόμου διαφόρων χιλιομετρικών αποστάσεων με τη συμμετοχή περισσότερων από 2000 ατόμων όλων των ηλικιών από 16 χώρες της ΕΕ. Από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Κρήτη, συμμετείχε αποστολή 11 ατόμων από τον Ποδηλατικό Όμιλο “ΤΑΛΩΣ ΑΝΕΚ LINES”, με σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες»