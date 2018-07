Συνέδριο στο Κ.Α.Μ. για τα όρια στον σύγχρονο χορό

■ Συνεχίζεται το διεθνές φεστιβάλ στα Χανιά

Συνέδριο με θέμα: “Σύνορα, Όρια και Πλαίσια στον Σύγχρονο Χορό”, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού το οποίο πραγματοποιείται στα Χανιά.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ δράση στην αίθουσα Οξω Νου ενώ αύριο Κυριακή θα δοθεί παράσταση σύγχρονου χορού στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει σήμερα Παρασκευή στις 5.30 μ.μ. τις εγγραφές, στις 6 μ.μ. χαιρετισμούς και στη συνέχεια εισηγήσεις από τη Σοφία Φαλιέρου (Καλλιτεχνική διευθύντρια Dance Days Chania) και την Ολγα Κολοκυθά (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο της Βιέννης) με θέμα: “Το Dance Days Chania στην τοπική κοινωνία και σαν πρέσβης πολιτισμού για την πόλη και τη χώρα”.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί με σεμινάριο και electric lute solo performance από το Δημήτρη Σιδερή στις 9.30 μ.μ. στο στούντιο “Όξω Νου” στην Αγ. Κυριακή. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Toula Limnaios και Ralf Ollertz και ο Δημήτρης Σιδερής πλαισιώνουν τη βραδιά του Σαββάτου με την παρουσίαση του δημιουργικού σεμιναρίου “Fascination and Violence: the horde” στις 8 μ.μ. και την “Lute Electric Solo Performance” στις 9.30 μ.μ. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην “ΌξωΝου” (ΟΝ) με ελεύθερη για το κοινό είσοδο.

Ερμηνεία: Σάρα Γούργουρα, Βέρα Ζούκα, Άννα Καλογερά, Μαριάννα Καραβίδα, Εύα Κουτσουπάκη, Σουζάνα Μπαζιώτη, Μαρία Πασαδάκη, Δέσποινα Πάτσικα, Εμμανουέλα Πεχυνάκη, Χριστίνα Σκουτέλα, Βικτώρια Στρατάκη, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Ξένια Χατζηδάκη.

Το συνέδριο θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή στις 10 π.μ. με θέμα: “Ιστορικά και εκπαιδευτικά πλαίσια στο χορό”:

•Στεριανή Τσιντζιλώνη, Ιστορικός του χορού και ερευνήτρια, καλλιτεχνική σύμβουλος για το χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: “Χαρτογραφώντας το μπαλέτο και το μοντέρνο χορό: η περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών στον Ψυχρό Πόλεμο (1955-1966)”.

•Prof. Aruna Bhikshu, Tακτική καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο του Hyderabad, Ινδία: “Trends in Indian Dance in 20th Century: An Identity of Entwining Cognizance”.

•Φρίντα Αντύπα, Χορολόγος: “Διευρύνοντας τα εκπαιδευτικά πλαίσια – εντάσσοντας τον χορό στην εκπαιδευτική διαδικασία”.

Θα ακολουθήσει στις 11.45 π.μ. η ενότητα: “Χορός και Πράξη” με εισηγητές:

•Κatherina Vasiliadis, International productions manager, curator and developer of artistic projects

“International communications for contemporary dance / stage arts” (συμμετοχή με την υποστήριξη του Κέντρου Γκαίτε Χανίων).

•Ναταλί Ζερβού, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Χορού, University of Wisconsin Madison

“Improvisation as a Tool for Cross-Cultural Dialogue: Engaging Precarity and Refugee Experiences through Dance”.

Στη συνέχεια στις 12.45 θα πραγματοποιηθεί η ενότητα: “Ο χορός στον ψηφιακό κόσμο” με εισηγητές:

•Joan Ramon Rodriguez Amat, Senior Lecturer Sheffield Hallam University

“Dancing in the edge of town: centres and peripheries in city festival mobility”.

•Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αναπληρωτής καθηγητής, ιδρυτής Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης και Μαριάνθη Λιάπη, Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων, Πολυτεχνείο Κρήτης: “Η κιναισθητική εμπειρία ως βασικός σύνδεσμος του χορού και του χώρου”.

Στις 4.30 μ.μ. θα γίνει προβολή ταινιών/ντοκιμαντέρ χορού εισαγωγή από την Αλίκη Χιωτάκη

και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δράση: Editta Braun & Dante Murillo, “resident_interactive” με ελεύθερη είσοδο.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ

Στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου θα δοθεί η παράσταση: “tempus fugit” cie toula limnaios (Γερμανία).

Στο “tempus fugit” 7 χορευτές κινούνται συνεχόμενα ως ομάδα, ως μια ρέουσα μονάδα. Προωθημένοι προς τα εμπρός, από μια εσωτερική ενότητα δημιουργούν ένα οικουμενικό ρεύμα. Ένας κυκλικός χορός ως μια μοναδική κοινή κίνηση, που ωστόσο κάποιες στιγμές αποκαλύπτει το άτομο.

Σύλληψη, Χορογραφία: Toula Limnaios, μουσική: Ralf R. Ollertz

Χορός, Δημιουργία: Daniel Afonso, Leonard DAquino, Alba de Miguel, Priscilla Fiuza, Alessio Scandale, Hironori Sugata, Karolina Wyrwal, σχεδιασμός φωτισμών: Felix Grimm, σκηνικά/ κοστούμια: Antonia Limnaios/ Toula Limnaios.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τιμές εισιτηρίων: 12ευρώ κανονικό, 9ευρώ φοιτητικό- ανεργίας- πολυτέκνων