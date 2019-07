Συνεχίζεται η 8η Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο





Τέταρτη ημέρα για την 8η Γιορτή Κρητικής Διατροφής και ο Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου παραμένει το σταθερό σημείο συνάντησης για πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα κρητικά προϊόντα και τους παραγωγούς, να παρακολουθήσουν τις, πολύ ενδιαφέρουσες, οινογαστρονομικές δράσεις, αλλά και να ψυχαγωγηθούν με τα εξαιρετικά μουσικά σχήματα και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο καθημερινό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, χθες Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, οι μικροί επισκέπτες παρακολούθησαν την εκπαιδευτική παρέμβαση «Μεσόγειος, παιχνίδια, χρώματα, αρώματα!» από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και τον Εκπαιδευτικό Τομέα των Εικαστικών Εργαστηρίων και, με την καθοδήγηση της Σοφίας Τρούλη, ανακάλυψαν τα διατροφικά μυστικά της Μεσογείου, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, αινίγματα και ομαδικές δραστηριότητες.

Μετά την αντίστοιχη περσινή επιτυχία, η Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Κήπου φιλοξένησε φέτος 22 από τους καλύτερους mixologists του Ρεθύμνου και της Κρήτης, οι οποίοι, με βάση κρητικές ποικιλίες κρασιού και με μεγάλη έμπνευση και δημιουργικότητα, έφτιαξαν υπέροχα signature cocktails. Οι Ιωάννης Βαβαδάκης (PARKO 240), Δημήτρης Βασιλάκης (Ali Vafi’s Garden), Γιώργος Δενδράκης (The Garden), Εύη Ζήζη (Pepi Boutique Hotel), Μιχάλης Ζουριδάκης (Café Bar Agios), Βαγγέλης Ηλιάκης (LUX All Day Café), Μάνος Κουφάκης (Ideon Hotel), Σταύρος Κουφάκης (Theartemis Palace), Παναγιώτης Κώττας (Baboo), Χρήστος Λυπιάτος (Metropolis Bar), Κωνσταντίνος Μαραγκουδάκης (Cocktails In The City), Ματθαίος Μαρνελάκης (Monitor), Γιώργος Μπικάκης (Home), Μιχάλης Μποτωνάκης (Bohème), Γιώργος Νομικός (Avli Restaurant and Lounge Apartments), Χρήστος Πάνου (Living Room), Ευθύμιος Παπαντώνης (The Roof High-Rise Bar), Μηνάς Πατεράκης (Plastelina), Μπάμπης Πολυμίλης (Creta Palace-Crecotel), Τάσος Ταταράκης (Bonobo), Στέλιος Φανουράκης (Petite Fleur) και Μιχάλης Χριστοφοράκης (Cavo), απέδειξαν ότι το κρητικό κρασί και τα ελληνικά αποστάγματα, μπορούν να δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα, συνδυάζοντας με απόλυτη επιτυχία τα παραδοσιακά προϊόντα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τεχνικές.

Για πρώτη φορά φέτος, τα κοκτέιλ συνδυάστηκαν γευστικά με συνοδευτικό finger food (food and cocktail pairing), το οποίο και επιμελήθηκαν, ειδικά για τις δημιουργίες της συγκεκριμένης βραδιάς, τα Alana Restaurant, Avli Restaurant and Lounge Apartments, Hasika-Η Ελλάδα σε μπουκιές, LUX All Day Café, Pepi Boutique Hotel και Veneto Hotel and Restaurant.

Οι φιάλες κρητικού κρασιού ήταν ευγενική χορηγία των οινοποιείων Idaia Winery, Γαβαλάς, Δουλουφάκης, Κλάδος, Λυραράκης, Ντουράκη, Πατεριανάκη, Στραταριδάκη, Στυλιανού ενώ, το κρητικό απόσταγμα opuntia, προσέφερε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μινωική Γη.

Ο κεντρικός παρουσιαστής της Γιορτής Κρητικής Διατροφής, Θωμάς Καντιφές, παρέα με την οινοχόο, Joyce Ghosn, μετέδωσαν το κέφι τους, αλλά και τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κοκτέιλ στο κοινό, καθώς συνομίλησαν με όλους τους mixologists, οι οποίοι και εξήγησαν την έμπνευση για τις δημιουργίες τους. Ο Γιάννης Δαφέρμος (Dj Daf), με τις μουσικές του επιλογές σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διάθεση των επισκεπτών, οι οποίοι δοκίμασαν με ενθουσιασμό όλα τα κοκτέιλ μέσα σε μια ατμόσφαιρα πραγματικού πάρτι.

Την οργάνωση του Cocktail Party 2019 είχε η Ναταλία Βορριά.

Κλείνοντας, η κα Πέπη Μπιρλιράκη, Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης, ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους των συνδιοργανωτών, όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που συμμετείχαν, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχημένη διοργάνωση και του φετινού Cocktail Party, δίνοντας από τώρα ραντεβού για το 2020!

Το πρόγραμμα για την Παρασκευή 5 Ιουλίου

Ελεύθερη Είσοδος

19:00-23:00 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων

19:00-21:00

Παιδικό Πρόγραμμα:

«Αλόη και Φραγκόσυκο»

Ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτά τα δυο μοναδικά προϊόντα της κρητικής γης που χαρίζουν υγεία και ευεξία. Είναι ο απόλυτος συνδυασμός βιταμινών που θωρακίζει και θεραπεύει τον οργανισμό μας από πολλές ασθένειες. Θα τα προσεγγίσουμε μέσα από παιχνίδια αισθήσεων και με την πολύτιμη βοήθεια του διατροφολόγου μας.

Ομιλητής: Χάρης Χαρωνίτης, διατροφολόγος

20:00

Η Κρήτη στη Μινωική Εποχή

• Μινωικές Γεύσεις με τη Jerolyn Morrison

Η Δρ Jerolyn Morrison και η Εύη Χριστουλάκη σας καλωσορίζουν! Η Δρ. Morrison είναι αγγειοπλάστης, ανθρωπολόγος και αρχαιολόγος που ζει και εργάζεται στην Κρήτη από το 1997. Η Εύη Χριστουλάκη είναι από το Ρέθυμνο και έχει πρόσφατα αποφοιτήσει από τις σπουδές της σχετικά με τον Επιχειρηματικό και Εναλλακτικό Τουρισμό.

Οι Μινωικές Γεύσεις δημιουργούν μια μαγειρική εμπειρία για να γνωρίσετε την πολιτιστική ιστορία της Κρήτης: «Χρησιμοποιούμε αργή διαδικασία μαγειρέματος σε κεραμικά δοχεία μαγειρικής σε μινωικό στιλ. Οι αγαπημένες μας συνταγές είναι φακές με κόλιανδρο και μέλι, αρνί με ξινόχοντρο και φασκόμηλο, χοιρινό με φρούτα. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε δεκαπενταετή αρχαιολογική, ανθρωπολογική έρευνα και πειραματισμό.»

• «Τι Έπιναν οι Μινωίτες;»

Μέλη της Ομάδας Recevin παρουσιάζουν το διαρκές ταξίδι των αρχαίων κρητικών ποικιλιών Δαφνί και Πλυτό μέσα στον χρόνο.

21:00

Παραδοσιακή μουσική και χοροί από την Κρήτη από τον μουσικοχορευτικό σύλλογο Αρκάδι.

Παίζει ο Μιχάλης Παυλάκης με το συγκρότημά του.

21:30

Μαριέλλα Βιτώρου & Σπύρος Ξενιτόπουλος: «Βόλτα στις γειτονιές του κόσμου»

Η Μαριέλλα Βιτώρου και ο Σπύρος Ξενιτόπουλος μαζί με τον Γιάννη Κιαγιαδάκη στο πιάνο, τον Ζαχαρία Δραμουντάνη στο μπάσο και τον Χρήστο Σαγιέντ στα κρουστά, ερμηνεύουν τραγούδια από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή του χθες και του σήμερα.

Το πρόγραμμα για το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019

19:00-23:00 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων

19:00-21:00

Παιδικό Πρόγραμμα:

«Ψωμί. Όποιος έχει νου και γνώση, πριν πεινάσει θα ζυμώσει»

Το πρόγραμμα έχει σαν βασικό στόχο τη γνωριμία των μικρών επισκεπτών με τη διατροφική αξία του ψωμιού στην εκπαίδευσή τους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, μέσα από τη δράση και το παιχνίδι. Φυσικά, δεν θα λείψουν τα ζυμώματα!

Ομιλήτρια: Αμαλία Χαροκόπου Τουτουντζιδάκη, αρτοποιός

Επιμέλεια προγράμματος: Αερόστατο

20:00

Η Σύγχρονη Κρήτη

Τα σπιτικά ζυμαρικά Μαγγίρι, τα κρητικά καπνιστά Τσι…καμινάδας γεύσεις και τα φρέσκα μανιτάρια Culta Terra συνδυάζονται σε παραδοσιακές και σύγχρονες γεύσεις.

21:00

Κρητική μουσική και χοροί από τον παραδοσιακό σύλλογο Ερωφίλη. Παίζει ο Γιάννης Δινιακός με το συγκρότημά του.

21:30

Συναυλία με τον Κώστα Μαρτάκη

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ιδιαίτερα αγαπητός από το νεανικό κοινό, ανεβάζει το κέφι στα ύψη μέσα από τις γνωστές του επιτυχίες.

Τιμή Εισιτηρίων:

Παιδιά έως 6 ετών: ΔΩΡΕΑΝ είσοδος

Παιδιά 6-12 ετών: 2 €

Από 12 ετών και άνω: 5 €

2 γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν παιδιά 6-12 ετών, τα παιδιά ΔΩΡΕΑΝ

Διοργάνωση:

Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Δήμος Ρεθύμνης

Επιμελητήριο Ρεθύμνης