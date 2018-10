Συνάντηση στο Βέλγιο για το BRANDTour

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 5η Διαπεριφερειακή Συνάντηση Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών του Ευρωπαϊκού Έργου BRANDTour -Interreg Europe, “Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για Νέα ανάπτυξη του Τουρισμού”, στo Oudenaarde του Βελγίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το έργο BRANDTour στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της ανάδειξης και προώθησης λιγότερο γνωστών προορισμών, της αξιοποίησης τοπικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω του μάρκετινγκ και της ανάπτυξης συνεργειών για την προώθηση, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς καθώς και την ανάπτυξη εξατομικευμένων τουριστικών πακέτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων φορέων του τουρισμού, για την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά την 5η Διαπεριφερειακή Συνάντηση, η οποία είχε ως θέμα τη «Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών μέσω της παροχής εξατομικευμένων πακέτων», η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε:

α) την καλή πρακτική με τίτλο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για τη Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Ρεθύμνου – Strategic and Operational Planning to establish a Destination Management & Marketing Organization for Rethimno, Crete-DMOR» και

β) την καλή πρακτική του Δήμου Πλατανιά και της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης με τίτλο «Η Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε η Σοφία Γιαλαμά, συνεργάτιδα της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων. Τo BRANDTour υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης, δια της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τη Δνση Τουρισμού και την Δνση Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου»