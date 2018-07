Σήμερα οι 10 υποψήφιοι για το βραβείο The Best

Η FIFA θα ανακοινώσει σήμερα τους δέκα φιναλίστ για το Βραβείο The Best, τους οποίους επέλεξε μια κριτική επιτροπή με θρύλους της μπάλας από την παγκόσμια ομοσπονδία. Μόλις επιλεγούν,δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, προπονητές και αρχηγοί των εθνικών ομάδων θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν για τον νικητή.

Πριν ανακοινώσει την τελική απόφαση, η FIFA θα ανακοινώσει τρεις φιναλίστ, υποψήφιους για το βραβείο. Τέλος, ο νέος νικητής θα πάρει το βραβείο στο γκαλά The Best FIFA Football Awards, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Είναι ένα βραβείο που ο νικητής του είναι περισσότερος απρόβλεπτος από ποτέ, ενώ οι δέκα υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα πρότυπο που θα μπορούσε να “χρησιμεύσει” επίσης και για το την Golden Ball.

Όπως αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα της FIFA, η περίοδος για την οποία οι παίκτες κρίνονται είναι από τις 3 Ιουλίου 2017 έως τις 15 Ιουλίου 2018, ενώ κάθε ομάδα ψηφοφορίας έχει το ίδιο βάρος στην ψηφοφορία, δηλαδή, το 25%. Σημειώνεται επίσης ότι οι παίκτες και οι προπονητές μπορούν να ψηφίσουν για υποψηφίους από τη δική τους χώρα, αλλά όχι να είναι οι ίδιοι. Οι δημοσιογράφοι, έχουν επίσης πλήρη ελευθερία ψήφου.

Μόλις οι φιναλίστ επιλεγούν από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 24 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου τα μεσάνυχτα.