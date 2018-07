DANCE DAYS CHANIA

Σύγχρονος χορός και παράλληλες δράσεις

H παράσταση “Tennis- True Story” καθώς και παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο 8ο Dance Days Chania.

Συγκεκριμένα:

•Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γιαλί Τζαμί και στις 8 μ.μ. και στην πλατεία Μητρόπολης (Χάληδων) η Φαίη και ο Άντι Τζούμα στο έργο τους “you forgot your phone” θα κινηθούν μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα – τη τεχνολογία στην ζωή μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

•Στις 9.30 μ.μ. στο έργο “Tennis – True Story” στο Βενιζέλειο Ωδείο το θέατρο μετατρέπεται σε γήπεδο τένις και η κίνηση των 3 ερμηνευτών ταλαντεύεται ανάμεσα στις συνθήκες ενός αθλητικού αγώνα και αυτού της καθημερινότητας μας.

Πρόκειται για τρία διαφορετικά μικρά χορευτικά κομμάτια ενωμένα σε μια χοροθεατρική παράσταση με την αυθεντική γλώσσα της κίνησης του Nimrod – σε ένα soundtrack που αναμιγνύει αυθεντικούς ήχους από το γήπεδο του τένις με μουσική trance και soul.

Χορογραφία: Nimrod Freed, χορευτές – συνεργάτες: Asami Ida, Noa Shavit, Itzik Gabai.

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό, 7 ευρώ φοιτητικό- ανεργίας.

•Τέλος στις 10.30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων η Talia Freed θα δώσει διάλεξη με θέμα: “Peepdance – The body is the last place for freedom”. Είσοδος ελεύθερη.