Σε εξέλιξη το δωρεάν 1ο Summer Camp-«Παιχνιδίσματα» από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σε συνεργασία με το τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού neripatos, υλοποιεί το Summer Camp στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου για την Καλοκαιρινή περίοδο του 2018.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοινωση «τo Summer Camp-«Παιχνιδίσματα» του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που είναι σε εξέλιξη, προσφέρεται δωρεάν σε περισσότερους από 70 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Εκεί, οι γονείς/ κηδεμόνες δηλώνουν στοιχεία επικοινωνίας ή τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και τυχόν αλλεργίες των παιδιών ή λήψη φαρμάκων. Επιπλέον, οι ίδιοι υπογράφουν καθημερινά κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών τους σχετικό παρουσιολόγιο.

To Summer Camp με τίτλο: «Παιχνιδίσματα» έχει σχεδιαστεί για να καλύψει την ανάγκη κάθε παιδιού στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών να απομακρυνθεί από την οθόνη και να παίξει, να δημιουργήσει, να εκτονωθεί, να κοινωνικοποιηθεί και ταυτόχρονα να αναπτύξει κάποιες βασικές δεξιότητες. Μέσα από κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια γνώσης, εικαστικές δημιουργίες επιτραπέζιων παιχνιδιών, διαλόγους με διαδραστικό τρόπο πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τη νεότητα, το παιδί θα ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία απόλυτα συνυφασμένη με τη φύση και τις ανάγκες της ψυχής και του μυαλού του. Οι δράσεις βασίζονται στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης με την ταυτόχρονη μεταλαμπάδευση στα παιδιά της σπουδαιότητας της κοινωνικής συναναστροφής, μέσα από τις αρχές της ηθικής, της διασκέδασης και του σεβασμού.

To Summer Camp «Παιχνιδίσματα» είναι μία ενιαία θεματική διάρκειας μίας (1) εβδομάδας, 6 διδακτικών ωρών (9.00 – 15.00, καθώς 08.00 – 09.00 και 15.00 – 16.00, αποτελούν ώρες προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών) την ημέρα εντός του σχολικού χώρου.

Απευθύνεται σε παιδιά, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών), τα οποία έχουν χωριστεί σε μικρότερες ομάδες. Η πολιτιστική κατασκήνωση διενεργείτε από την Εταιρεία Πολιτισμού neripatos, στο πλαίσιο του προγράμματος Πρότυπα Ανοικτά Σχολεία του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την Καλοκαιρινή περίοδο 2018

Περιεχόμενο δράσης &Μεθοδολογική προσέγγιση

To Summer Camp ακολουθεί ένα συνδυασμό αξιόπιστων και αποτελεσματικών μεθόδων υλοποίησης, αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας, με στόχο να εξασφαλίσει την επιτυχία της διδακτικής πράξης. Στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ομαδική δράση που οδηγεί στην ποιοτική ψυχαγωγία, στην αφόρμηση για την πιο ενεργή συμμετοχή τους σε θετικές δράσεις που αφορούν σε αυτούς και στην ενίσχυση τόσο της αυτοπεποίθησής, όσο και του αλληλοσεβασμού και της ευγενούς άμιλλας. Η επιτυχία της κατανόησης και εφαρμογής των βασικών αξόνων του εκπαιδευτικού, έγκειται πρωτίστως, στη δημιουργία μικρών ομάδων δράσης, οι οποίες θα είναι ευέλικτες και παράλληλα θα έχουν την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

1) Η κάλυψη της μεγαλύτερης ανάγκης των παιδιών για παιχνίδι, ξεγνοιασιά και κοινωνικοποίηση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

2) Η ανακάλυψη της διασκέδασης με την ταυτόχρονη αποκόμιση της γνώσης και της αλληλεπίδρασης.

3) Η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της γενικής γνώσης μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

4) Η προώθηση της συνεργασίας, της ομαδικότητας και του σεβασμού προς τις διαφορετικές απόψεις μέσα από το παιχνίδι, τις δημιουργικές δράσεις και το διάλογο ανάμεσα στον παιδαγωγό και τους μαθητές κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος»