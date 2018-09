Σχέδιο Β για συντάξεις αλλά και αντίμετρα φέρεται να εξετάζει η Κομισιόν

Μεγάλο «αγκάθι» παραμένει για την κυβέρνηση το ζήτημα των συμφωνημένων περικοπών στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής της Κυριακής», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά εναλλακτικό σχέδιο το οποίο προβλέπει «πάγωμα» των μειώσεων αλλά και των αντίμετρων δύναται να λάβει η Αθήνα έως τον ερχόμενο Απρίλιο, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα οριστικά στοιχεία για τις δημοσιονομικές επιδόσεις του 2018 από την Eurostat.

Η Επιτροπή πάντως φέρεται να διατηρεί ως βασικό σενάριο την υλοποίηση των περικοπών στις συντάξεις, που ούτως ή άλλως έχουν ήδη νομοθετηθεί.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων με τα κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν αύριο Δευτέρα στην χώρα μας, για την πρώτη μετα-Μνημονιακή επίσκεψη στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πάντως διαμήνυσε χθες Σάββατο, κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, πως η περικοπή των συντάξεων δεν χρειάζεται να επιβληθεί το επόμενο έτος.

Υποστήριξε πως πρόκειται για μέτρο που ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι προβλέψεις του οποίου για το 2019 δεν επιβεβαιώνονται.

