Σασπένς από την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα βετεράνων επιτραπέζιας αντισφαίρισης Κρήτης

Μοναδικές συγκινήσεις, μεγάλες δόσεις αγωνίας και στιγμές σπάνιας ομορφιάς υπόσχεται από την πρώτη αγωνιστική το πρωτάθλημα βετεράνων επιτραπέζιας αντισφαίρισης Κρήτης που ξεκινάει τον Νοέμβριο. Τα Χανιά θα βρεθούν αντιμέτωπα με το Ηράκλειο ΟΑΑ με κοινό τόπο όχι μόνο το ίδιο τραπέζι αλλά και τη φιλοδοξία να αποκτήσει ο ένας από τους δύο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Την ίδια στιγμή, στο Ηράκλειο ΦΕΑΗ και Balls of Fury θα δώσουν τη δική τους μάχη για το ποιος θα αναδειχθεί «αφεντικό» του Χάνδακα.

Πριν ακόμα ακουστεί ο πρώτος ξερός ήχος από το χτύπημα της μπάλας στη ρακέτα, το φετινό πρωτάθλημα φαίνεται να κρύβει πολλές ανατροπές και εκπλήξεις.

Μόνη εξαίρεση στις αμέτρητες αλλαγές και τις μετακινήσεις που συντελέστηκαν οι νταμπλούχοι Αίγαγροι που με τους Γ. Μαρκαντωνάκη, Δ. Μαριδάκη, Χ. Φραγκιαδάκη, Α. Παπαδάκη και Σ. Αναγνωστάκη παραμένουν πιστοί στο δόγμα «η καλή παρέα φτιάχνει την καλή ομάδα».

Από εκεί και πέρα, αρχίζει το… παρασκήνιο. Η περυσινή δευτεραθλήτρια ομάδα των Χανίων των Μιχ. Αγγελίδη, Γ. Χατζηπλή, Τ. Πουλιέζου, Γ. Κουτουλάκη, Γ. Τριχάκη και D. Razgulyav επιζητεί να ξαναβρεθεί στην κορυφή ποντάροντας στην αγωνιστική ετοιμότητα και τις νίκες του Μ. Κοκκινάκη που απέκτησε από τον Κλαδισσό.

Υποψηφιότητα, όμως, για πρωτάθλημα βάζει φέτος και το Ηράκλειο ΟΑΑ των Α. Φανουράκη, Μ. Οικονόμου και A. Radu που έκανε το μεταγραφικό «μπαμ» αποκτώντας μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και έμψυχα ανταλλάγματα τον Στ. Σπανάκη από τους Balls of Fury και ενεργοποιώντας τον παλιό βετεράνο του Ηρακλείου Ι. Παπαδάκη. Την ίδια στιγμή, ο πολύπειρος Στ. Σκαρλάφτης εγκατέλειψε -ελπίζουμε προσωρινά- την αγωνιστική δράση.

Οι Balls of Fury των Μ. Μαρκόπουλου, Χ. Παπαδάκη, Π. Καπαρουνάκη φιλοδοξούν να κλέψουν για μια ακόμα χρονιά τις εντυπώσεις αναπληρώνοντας σε έναν βαθμό την απώλεια του Στ. Σπανάκη με τον δεξιοτέχνη της άμυνας Θεμιστοκλή Κρητικό.

Δύσκολα θα επαναλάβει την περυσινή πορεία η ομάδα του Κλαδισσού των S. Becze, Ν. Πλατιά, Γ. Ρογδάκη και Γ. Μιχαηλίδη καθώς έχασε τον Μ. Κοκκινάκη. Παρόλα αυτά ενισχύθηκε από τον βετεράνο Τ. Θεοδωράκη καθώς και τους ανεξάρτητους Ν. Μαραγκουδάκη και Α. Στεργίου.

Οι Ρεθύμνιοι DPR των Κ. Αγγελάκη, Φ. Τσαχάκη και Γ. Τυράκη εμφανίζονται δυναμωμένοι με την απόκτηση του Χανιώτη Εμμ. Αγοραστάκη που είναι ο πρώτος παίχτης στη λίγκα της Κρήτης που θα αγωνιστεί σε άλλο νομό από εκείνον που ανδρώθηκε αγωνιστικά.

Ο ΟΡΦΕΑΣ των Γ. Τρουλλινού, Δ. Καζιάλε, Μ. Σταματάκη και Γ. Πλουμίδη ενισχύθηκαν με τον βετεράνο M. Grundei, ενώ η περυσινοί πρωταθλητές της Β’ κατηγορίας ΦΕΑΗ των Ν. Μπικάκη, Μ. Πετράκη, Μ. Χατζάκη, Χ. Κονιδάκη, Δ. Σπανάκη και Ε. Πλεύρη ενέταξαν στις τάξεις τους βετεράνους Π. Κολιαβασίλη και Ν. Βουργουτζή.

Τέλος, οι Spin Panthers στη σύνθεσή τους θα έχουν τους Ν. Νάτσε, Γ. Μπολάκη, Κ. Πετράκη, Ν. Βογιατζάκη και Εμμ. Κωστάκη, οι νεοφώτιστοι Spinners τους Στ. Μπινιχάκη, Αλ. Χριστοδουλάκη, Τ. Βογιατζή, Αντ. Μουτσάκη και τον βετεράνο F. Verret και τα Ανοργάνωτα Μπαλάκια τους Αλ. Λεστάκη, Ι. Γιαννιδάκη, Ζ. Λυρώνη, Ν. Δημάκης και τον βετεράνο A. Banks.

Στα αξιοσημείωτα του φετινού πρωταθλήματος ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού το Ηράκλειο εμφανίζεται με περισσότερες ομάδες (5) από τα Χανιά (3) και το Ρέθυμνο (3).