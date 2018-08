Ροκ ρυθμοί στον Δημοτικό Κήπο (φωτ.)





Σε ροκ ήχους κουνήθηκε ο “Δημοτικός Κήπος” το βράδυ της Δευτέρας. Στα πλαίσια του φετινού Rock around the clock νεανικά μουσικά σχήματα της πόλης παρουσίασαν τις δουλειές τους κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στον “Κήπο”. Κοντά στους Sunrise Sunset, τους Meridian Blank, Woodtales, The Dragons, οι Αθηναίοι Planet of Zeus μια από τις καλύτερες stoner μπάντες.

Αντί για εισιτήριο οι θεατές προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.