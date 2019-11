Πρωτιά για επιστήμονες του ΙΤΕ στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κατασκευών και πειραμάτων







Το 1ο βραβείο στην κατηγορία “Digital Literacy in Science Education” στο 11ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Science on Stage Europe 2019 απέσπασαν, μέλη της ομάδας Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Το φετινό φεστιβάλ είχε θέμα «Δεξιότητες για το μέλλον» («Skills for the Future»), και πραγματοποιήθηκε από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2019, στο Cascais στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας «οι νικητές, Μιχάλης Ορφανάκης, Φυσικός και εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας, υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο Μίκης Μυλωνάκης, Φυσικός, υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, έλαβαν μέρος στο Φεστιβάλ με την εργασία τους: «Οπτικές Λαβίδες – Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2018 στο σχολείο σας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φεστιβάλ που διεξήχθη στην Ουγγαρία το 2017, ο κ. Ορφανάκης είχε κερδίσει και πάλι το 1ο Βραβείο, με την εργασία του «Οπτικός Αξονικός Τομογράφος με LEGO και Arduino» που αποτελεί την απλοποιημένη μεταφορά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πειράματος Οπτικής Τομογραφίας της ομάδας Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης του ΙΗΔΛ, με επικεφαλής τον Ερευνητή του ΙΤΕ Δρ. Ιωάννη Ζαχαράκη.

Tο δίκτυο Science on Stage Europe αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, με συμμετοχές από 34 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής. To Science on Stage Europe Festival αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό STEM (Science Technology Engineering Mathematics) που υπάρχει. Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται αρχικά οι εθνικοί αγώνες ανά χώρα, και ακολουθούν οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες, στους οποίους συμμετέχουν περίπου 450 εκπαιδευτικοί και τα καλύτερα, 250 περίπου, πειράματα και κατασκευές, όπως έχουν προκύψει από τους εθνικούς αγώνες.

Τη 12μελή Ελληνική αποστολή συγκρότησαν οι βραβευθέντες εκπαιδευτικοί των «10ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών», που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019 στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω με αρχηγό την κα Τσιτοπούλου–Χριστοδουλίδη Ευγενία, Φυσικό και επικεφαλής της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος Science on Stage Greece.

Οι προαναφερθείσες δύο βραβευμένες εργασίες, αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να απλοποιηθεί η σύγχρονη επιστήμη και να μεταφερθεί στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και να εμπνευστούν από τη μεθοδολογία της έρευνας, και να αποτελέσουν τους υποψήφιους επιστήμονες του μέλλοντος»