Πρώτη οδήγηση του νέου Opel Combo Life στη Φρανκφούρτη

Σήμερα, η Opel παρουσίασε το νέο μοντέλο της Combo Life, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Το νέο MPV απευθύνεται σε πολυμελείς οικογένειες και επαγγελματίες. Διατίθεται σε στάνταρ έκδοση μήκους 4.4 μ., ή XL μήκους 4.75 μ. και στις δύο περιπτώσεις προσφέρεται με πέντε ή επτά καθίσματα. Η χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης στη στάνταρ έκδοση είναι 597 – 2.126 λίτρα. Η χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης στην XL έκδοση καθορίστηκε 850 – 2.693 λίτρα.

Όπως διαπιστώθηκε στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση, η πέμπτη γενιά του Opel Combo Life διαθέτει εργονομικό cockpit για άνετη πρόσβαση σε όλα τα χειριστήρια από τον οδηγό. Η κεντρική κονσόλα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές: Το σύστημα infotainment βρίσκεται στο πάνω τμήμα τις κονσόλας. Τα χειριστήρια θέρμανσης και εξαερισμού βρίσκονται στο μεσαίο τμήμα. Το κάτω τμήμα προσφέρει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο. Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης όπως ο πρόσθετος θάλαμος των 36 λίτρων που εκτείνεται πάνω από το ράφι του χώρου αποσκευών. Προαιρετική, μεγάλη πανοραμική οροφή διατίθεται σε συνδυασμό με αποθηκευτικό χώρο οροφής που εκτείνεται στο κέντρο του οχήματος με φωτισμό LED.

Ανάλογα με την επίπεδο εξοπλισμού, φέρει σύγχρονα συστήματα υποστήριξης οδηγού και συνδεσιμότητας: Για την αύξηση των ποσοστών ασφάλειας φροντίζουν τα συστήματα Forward Collision Alert, Emergency Braking και Driver Drowsiness Alert. Η οδήγηση γίνεται πιο άνετη χάρη στα συστήματα Lane Keep Assist και Automatic Cruise Control. Η ορατότητα ενισχύεται με τα Head up display, Rear View Camera και Flank Guard. Για την πρόσφυση φροντίζει το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης IntelliGrip με πέντε προγράμματα. Η συνδεσιμότητα εξασφαλίζεται με τα συστήματα infotainment συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto.

Το Flank Guard είναι κάτι νέο στη γκάμα των συστημάτων υποστήριξης στάθμευσης / ελιγμών της Opel. Υποστηρίζει τον οδηγό όταν στρίβει με χαμηλές ταχύτητες, προειδοποιώντας τον για επικείμενη σύγκρουση μίας πλευράς του αυτοκινήτου σε εμπόδιο (κολώνες, μπαριέρες, τοίχους ή άλλα οχήματα). Οι αισθητήρες του οχήματος που υποστηρίζουν το Flank Guard αναλύουν τη γύρω περιοχή και προειδοποιούν τον οδηγό μέσω της οθόνης τού συστήματος infotainment εάν ανιχνευτεί επικείμενη σύγκρουση. Η οπτική προειδοποίηση συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα.

Τα πέντε προγράμματα του IntelliGrip:

Normal / On-road: Το “Normal mode” ενεργοποιείται με το που ξεκινά το Combo Life. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP) και ο έλεγχος πρόσφυσης ρυθμίζονται σε συνήθεις, καθημερνές συνθήκες – ιδανικό για αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δρόμο αλλά και για την πόλη.

Snow (Χιόνι): Το “Snow mode” εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή πρόσφυση σε πάγο και χιόνι. Ο έλεγχος πρόσφυσης ρυθμίζει την ολίσθηση των εμπρός τροχών, φρενάρει τον ολισθαίνοντα τροχό και μεταφέρει τη ροπή στον άλλο εμπρός τροχό. Έτσι εξασφαλίζεται βέλτιστη ώθηση σε ταχύτητες έως 50 χλμ./ώρα.

Mud (Λάσπη): Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει περισσότερη ολίσθηση. Η σκόπιμη ολίσθηση του τροχού με τη λιγότερη πρόσφυση όταν το όχημα ξεκινά απομακρύνει τη λάσπη, με αποτέλεσμα τα ελαστικά να ανακτούν την πρόσφυσή τους. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο ποσοστό ροπής κατανέμεται στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση. Το πρόγραμμα είναι ενεργό μέχρι τα 80 χλμ./ώρα.

Sand (Άμμος): Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτρέπει μία μικρή ποσότητα ταυτόχρονης ολίσθησης των δύο κινητήριων τροχών, για να μπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί και να μη βυθιστεί στην άμμο.

ESP Off: Επιτρέπει την απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου ευστάθειας (ESP) και των βοηθημάτων πρόσφυσης μέχρι τα 50 χλμ./ώρα, προσφέροντας στον οδηγό απόλυτη αυτονομία. Για λόγους ασφαλείας, το IntelliGrip επιστρέφει αυτόματα σε “normal mode” σε ταχύτητες πάνω από 50 χλμ./ώρα.

Για την πρώτη οδήγηση του νέου Opel Combo Life, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, επιλέχθηκε η έκδοση που εξοπλίζεται με τον κινητήρα ντίζελ 1.5 ισχύος 130 ίππων και μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Πρόκειται για την ισχυρότερη πετρελαιοκίνητη έκδοση που υπάρχει στη γκάμα του νέου μοντέλου. Όπως διαπιστώθηκε στη δοκιμή, το αυτοκίνητο λόγω των χαρακτηριστικών του προσφέρει μεγάλη πρακτικότητα και εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας πολυμελούς οικογένειας. Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου είναι κατάλληλη και για μεταφορά εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα σπορ.

Η απόδοση του κινητήρα είναι καλή και παρέχει ισχύ σε σχεδόν όλο το φάσμα λειτουργίας του. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των επιδόσεων παίζει η υψηλή ροπή των 30,6 χλγμ. που αποδίδεται από χαμηλά μόλις από τις 1.750 σ.α.λ. Ο κατασκευαστής ανακοίνωσε ότι το τυπικό τέστ 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10,6’’. Η τελική ταχύτητα φθάνει τα 185 χλμ./ώρα. Μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα/100χλ,. Εκπομπές CO2 118 γραμ./χλμ/.

Θετικά σχόλια και για την οδική συμπεριφορά, η οποία εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση του αυτοκινήτου. Οι ρυθμίσεις των αναρτήσεων είναι προσανατολισμένες στην άνεση. Η σημαντικότερη παρατήρηση αφορά τη χρήση σκληρών πλαστικών στο ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα και σε άλλα τμήματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτή η επιλογή μειώνει σημαντικά το κόστος κατασκευής, εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση, αλλά περιορίζει την αισθητική του εσωτερικού χώρου.

Το νέο Opel Combo Life θα εισαχθεί στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η γκάμα για την ελληνική αγορά περιλαμβάνει τους κινητήρες 1.5 ντίζελ 130 ίππων, 1.5 ντίζελ 100 ίππων και 1.2 βενζίνη 110 ίππων. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν τον Οκτώβριο.