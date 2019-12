“Πράσινα” ξενοδοχεία

Καλύπτουν όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες με ηλιακή ενέργεια. Είναι εφικτή η δημιουργία τους στην Κρήτη;











Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί σήμερα κορυφαία προτεραιότητα πολλών χωρών και διεθνών οργανισμών καθώς όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πλέον ότι οι επιπτώσεις της θα είναι αρκετά επώδυνες για τον άνθρωπο αλλά και για όλα τα φυτικά και ζωικά είδη του πλανήτη. Σ στροφή από τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα τα οποία επιτείνουν την κλιματική αλλαγή. Καθώς το δυναμικό των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι πλούσιο και οι τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά ο προβληματισμός για τη βέλτιστη εφαρμογή τους σε ποικίλες δραστηριότητες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η χρήση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας σε τουριστικά καταλύματα της Κρήτης, για τη κάλυψη μέρους ή όλων των ενεργειακών τους αναγκών, θα συμβάλλει στη μείωση/μηδενισμό του ανθρακούχου αποτυπώματος τους και στην άμβλυνση των επιπτώσεων τους στην επίταση της κλιματικής αλλαγής. Χρήση ενέργειας και καυσίμων στα ξενοδοχεία Τα ξενοδοχεία στη Κρήτη χρησιμοποιούν ενέργεια και καύσιμα για: 1. Το κλιματισμό τους, 2. Τη παραγωγή θερμού νερού χρήσης, 3. Το φωτισμό, και 4. Τη λειτουργία διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών. Όπως φαίνεται και στο πίνακα 3 τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, (που φθάνουν τα 2/3 της συνολικής κατανάλωσης), απαιτούνται για το κλιματισμό (θέρμανση-ψύξη-αερισμό) του ξενοδοχείου και τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε αυτό. Η καταναλισκόμενη ενέργεια για φωτισμό, μαγείρεμα και σε άλλες χρήσεις είναι λιγότερη και φθάνει στο 1/3 της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης τους. Οι κύριες πηγές ενέργειας και καυσίμων που χρησιμοποιούν τα εποχιακώς λειτουργούντα ξενοδοχεία της Κρήτης περιλαμβάνουν : 1. Την ηλεκτρική ενέργεια, 2. Την ηλιακή ενέργεια για τη παραγωγή θερμού νερού, 3. Το υγραέριο κυρίως στη κουζίνα, και 4. Το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως για τη παραγωγή θερμού νερού. Πολλά από σήμερα αυτά δεν χρησιμοποιούν όλες τις προαναφερόμενες πηγές ενέργειας/καυσίμων αλλά μόνο ορισμένες από αυτές. Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας Διάφορες τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης χρησιμοποιούνται σήμερα σε ποικίλες εφαρμογές σε όλους τους τομείς (κτίρια, γεωργία, βιομηχανία, υπηρεσίες). Οι τεχνολογίες αυτές έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν ούτως ώστε πλέον είναι ώριμες, αξιόπιστες και οικονομικά ελκυστικές. Αυτές περιλαμβάνουν: Α) Τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα Η χρήση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας για τη παραγωγή ηλεκτρισμού έχει γνωρίσει εκτεταμένες εφαρμογές τη τελευταία δεκαετία σε όλους τους τομείς. Μικρά ή μεγάλα Φ/Β συστήματα χρησιμοποιούνται σήμερα στα κτίρια, τη βιομηχανία ή σε διασυνδεδεμένες με το δίκτυο Φ/Β μονάδες εγκατεστημένες στην ύπαιθρο. Η τεχνολογία αυτή είναι πλέον ώριμη, αξιόπιστη και οικονομική και δεν απαιτείται κάποια κρατική επιδότηση, όπως παλαιότερα, για τη προώθηση της. Β) Τη παραγωγή θερμού νερού με ηλιακούς θερμοσίφωνες Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα κυρίως στο κτιριακό τομέα τα τελευταία 30-40 χρόνια για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Θεωρείται ώριμη, αξιόπιστη και οικονομική χωρίς να απαιτείται κάποια επιδότηση για την εφαρμογή της. Στη Κρήτη είναι ευρέως διαδεδομένα τα ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα με επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες που παράγουν θερμό νερό 50-70 οC. Γ) Τη παραγωγή ψύξης με θερμικά συστήματα ψύξης/κλιματισμού Τα ηλιακά θερμικά συστήματα ψύξης με προσρόφηση/ απορρόφηση έχουν δοκιμασθεί για τη ψύξη χώρου σε κτίρια τα τελευταία 20-30 χρόνια χωρίς όμως η λειτουργία τους να αποδειχθεί αποτελεσματική. Η αποδοχή τους σήμερα είναι περιορισμένη και η εφαρμογή τους ενδείκνυται μόνο σε μεγάλα κτίρια. Φαίνεται όμως ότι η τεχνολογία αυτή χρειάζεται ακόμη αρκετές βελτιώσεις για την ευρεία εμπορική εφαρμογή της. Η ελκυστικότητα της ηλιακής θερμικής ψύξης στη Κρήτη έγκειται στο γεγονός ότι η ψύξη χρειάζεται τις ώρες εκείνες της ημέρας (κυρίως το μεσημέρι) όπου η ηλιοφάνεια είναι έντονη. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά στα ξενοδοχεία (σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα) για τη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Μπορούν δε να συνδυαστούν με τη χρήση αντλιών θερμότητας (Α.Θ.) υψηλής απόδοσης για το κλιματισμό του ξενοδοχείου. Οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα σήμερα, είναι πολύ αποδοτικές ενεργειακά μηχανές οι οποίες καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και παράγουν πολλαπλάσια θερμική και ψυκτική ενέργεια σε σχέση με αυτή που καταναλώνουν. Η καταναλισκόμενη από αυτές ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί στο ξενοδοχείο από πράσινη ηλιακή ενέργεια. Αν και είναι δαπανηρές συσκευές, υψηλού κόστους εγκατάστασης, είναι οικονομικά συμφέρουσες σε βάθος χρόνου καθώς ο βαθμός απόδοσης τους είναι πολύ μεγάλος. Ενεργειακός συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης με Φ/Β συστήματα σε ξενοδοχεία Η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο σε ένα ξενοδοχείο επιτρέπεται και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από αυτό συμψηφίζεται με τη καταναλισκόμενη από το ξενοδοχείο ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου (μέσω της δυνατότητας ενεργειακού συμψηφισμού – net metering). Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστήματος στο ξενοδοχείο, λόγω έλλειψης χώρου, επιτρέπεται η εγκατάσταση του σε ένα άλλο μέρος όπου και πάλι μπορεί να γίνει ενεργειακός συμψηφισμός (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός – virtual net metering). Σήμερα που το ηλεκτρικό δίκτυο της Κρήτης δεν είναι διασυνδεδεμένο με το Ηπειρωτικό δίκτυο, η ισχύς των Φ/Β που επιτρέπεται να εγκατασταθούν μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού δεν είναι μεγάλη. Αργότερα όμως όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης η επιτρεπόμενη ισχύς αναμένεται ότι θα αυξηθεί. Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού ο ξενοδόχος μπορεί να αντισταθμίσει τη χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου (η οποία παράγεται σήμερα στη Κρήτη κυρίως με ορυκτά καύσιμα) με ισόποση πράσινη ηλεκτρική ενέργεια (παραγόμενη με Φ/Β συστήματα) η οποία όταν δεν χρειάζεται στο ξενοδοχείο διοχετεύεται στο δίκτυο. Τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στα ξενοδοχεία της Κρήτης Τα οφέλη από τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία της Κρήτης είναι πολλά τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο πίνακα 4. Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι πλέον αξιόπιστες, ώριμες και αποφέρουν οικονομικό όφελος στον επιχειρηματία χωρίς κρατική στήριξη/επιδότηση, ενδείκνυται η χρήση τους για πολλούς λόγους. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οφέλη για όλους, τον επιχειρηματία/ ξενοδόχο, τη πολιτεία αλλά και για όλη τη κοινωνία καθώς μετριάζεται/αμβλύνεται η σοβαρότερη πλανητική περιβαλλοντική απειλή της εποχής μας, η κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα δημιουργίας ξενοδοχείων στη Κρήτη τα οποία μπορούν να καλύψουν όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες με ηλιακή ενέργεια και να μηδενίσουν το ανθρακούχο αποτύπωμα τους είναι διαθέσιμες στο επιστημονικό άρθρο του γράφοντος με τίτλο “Possibility of Using Solar Energy for the Creation of Carbon Neutral Hotels in Mediterranean Countries” το οποίο έχει δημοσιευθεί πρόσφατα στο διεθνές Αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό “ENERGY and ENVIRONMENT RESEARCH” , τεύχος 9(1), σελ. 1-8, 2019. *Ο Γιάννης Βουρδουμπάς είναι Χημικός Μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης του ΜΑΙΧ.