Ποιες είναι οι προτάσεις Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα παρουσιάσει την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στις θέσεις του πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αθηναικών μέσων ενημέρωσης, η πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που, όπως αναφέρουν, έχει τύχει εκτενούς επεξεργασίας ήδη από το 2016, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

– Εξασφάλιση σταθερού εκλογικού κύκλου και πλήρη αποσύνδεση της πρόκλησης εθνικών εκλογών από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

– Εκσυγχρονισμό του κράτους με αυξημένες εγγυήσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της κακονομίας.

– Ενίσχυση της αυτονομίας, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης,

– Θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της ταχύτερης απονομής της.

– Θεσμοθέτηση διατάξεων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με την εξασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

– Ενίσχυση της αυτονομίας των δημοσίων πανεπιστημίων και ίδρυση ιδιωτικών.

– Καθιέρωση ουσιαστικής αξιολόγησης και αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Όπως τονίζει η ΝΔ, από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζουν θέσεις για τη δημόσια διοίκηση, την αξιολόγηση και την αξιοκρατία, την εκπαίδευση, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, την ανάγκη να θωρακισθεί η ανεξαρτησία και να απονέμεται ταχύτερα η δικαιοσύνη. Επίσης ότι απουσιάζουν προβλέψεις για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς και εγγυήσεις για το κράτος Δικαίου και την καλύτερη λειτουργία των θεσμών.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «ακυρώνει το στόχο για μια ευρεία και τολμηρή αναθεώρηση, επειδή αρνείται την πρόταση της ΝΔ να κριθούν αναθεωρητέα όλα τα βασικά άρθρα που εισηγούνται τα κόμματα όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης και το λόγο για την κατεύθυνση των αλλαγών να τον έχουν οι πολίτες με την ψήφο τους στις επικείμενες εκλογές». Φυσικά την πρότασή της αυτή η ΝΔ θα την διατυπώσει και στην Βουλή.

Κατηγορεί ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιχειρεί να φέρει το Σύνταγμα της χώρας στα μέτρα του και να επιβάλει ακόμη και στον καταστατικό χάρτη της χώρας τις δικές του ιδεοληψίες και αυταπάτες. Σκληρή είναι η κριτική της ΝΔ και για τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, την πρόταση που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων κάποιος μπορεί να βρει:

– Ιδεοληπτικές διατάξεις που είναι ξεπερασμένες από την πραγματικότητα (απαγόρευση ιδιωτικών πανεπιστημίων).

– Κουτοπόνηρες κομματικές μεθοδεύσεις (απλή αναλογική, δημοψηφίσματα).

– Υποκριτικές εξαγγελίες για μικροκομματικούς λόγους (απαγόρευση πώλησης νερού και ηλεκτρισμού, ενώ έχουν εκχωρήσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια).

– Ανερμάτιστες προτάσεις (εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με έξι ψηφοφορίες στο όνομα δήθεν της αποσύνδεσής της από τις εθνικές εκλογές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τις προκάλεσε με αυτό το όχημα το 2015).

– Αχρείαστες αλλαγές που αποβλέπουν μόνο σε επικοινωνιακές εντυπώσεις καθώς μπορούν να ρυθμιστούν με νόμο (σχέσεις κράτους- εκκλησίας).

Πηγές της Πειραιώς ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι, ενώ η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι από τη φύση της μια συναινετική διαδικασία, καθώς απαιτεί εκτενή διάλογο, αυξημένες πλειοψηφίες και ευρύτερες συγκλίσεις, «η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την αναθεώρηση του Συντάγματος για να αποκρύψει την πολιτική της αποσύνθεση και την παρακμή στην οποία έχει οδηγήσει τη χώρα. Αν πραγματικά ενδιαφερόταν για μια ευρεία, τολμηρή και συναινετική αναθεώρηση δεν θα την έφερνε στη Βουλή σε προεκλογικό χρόνο, όπου εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε οι πολιτικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Πολλώ δε μάλλον όταν την ίδια ώρα προβαίνει διαρκώς σε διχαστικές κινήσεις που υπονομεύουν την κορυφαία αυτή διαδικασία».

Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/388582/poies-einai-oi-protaseis-mitsotaki-gia-tin-anatheorisi-tou-sudagmatos/#ixzz5VzkRdVg9

