ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ

Περιβαλλοντικές δράσεις αλά Γαλλικά

Τα τμήματα των γαλλικών όλων των τάξεων (Α’,Β’ & Γ’) Γυμνασίου Κολυμβαρίου καθώς και της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αλικιανού συμμετείχαν σε δύο περιβαλλοντικές δράσεις με τίτλο: “Ο πράσινος κώδικας για τη φύση/ένα μεγάλο ναι κι ένα μεγάλο όχι” (Le code vert pour la nature/un grand oui et un grand non) για το πρώτο σχολείο και “Σκεφτόμαστε οικολογικά/ανακυκλώνουμε αλά γαλικά” (pensons ecolo/RECYCLONS À LA FRANÇAISE) για το δεύτερο. Τα παιδιά τη φετινή χρονιά αισθάνθηκαν όσο ποτέ άλλοτε την έννοια της κλιματικής αλλαγής σε συνέχεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νομό Χανίων προκαλώντας εκτός από τις άνευ προηγουμένου υλικές καταστροφές σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων κατοίκων, συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και αγωνίας καθώς και μια βαθειά ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου στο άμεσο μέλλον. Θελήσαμε λοιπόν να ενώσουμε κι εμείς τη φωνή μας με αυτές όλου του πλανήτη, την ίδια ημέρα και ώρα, εκείνη την Παρασκευή 15 Μαρτίου για να φωνάξουμε το δικό μας μεγάλο ΝΑΙ και το δικό μας μεγάλο ΟΧΙ για την προστασία της φύσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα δεκάδες συνθήματα που γράψαμε σε πανό και φωνάξαμε στη δική μας σχολική διαδήλωση:

α/ Λέω ναι στο γκαζόν και όχι στο μπετόν / Je dis oui au gazon et non au beton

β/ Λέω ναι στη φύση και όχι στα σκουπίδια / Je dis oui a la nature et non aux ordures

γ/ Λέω ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στα καυσαέρια των αυτοκινήτων / Je dis oui aux sources d’enérgie renouvelables et non aux gaz d’échappement des voitures etc

Και επειδή η διαχείριση των απορριμμάτων οικιακών και ανακυκλώσιμων αποτελεί μέγα περιβαλλοντικό διακύβευμα στις μέρες μας με την συνεχή αύξηση του πληθυσμού και τη μάστιγα της υπερκατανάλωσης καθώς και απειλή για την υγεία όλων των έμβιων όντων και της χλωρίδας κάθε τόπου, προχωρήσαμε συμβολικά στον καθαρισμό του αύλειου χώρου του Γυμνασίου του Αλικιανιού, την Τετάρτη 15 Μαίου, ενώ αναπτύξαμε την αξία του μπλε και του πράσινου κάδου. Με ποιο τρόπο;

α/Διαβάσαμε τον ‘δεκάλογο του καλού σκουπιδοτενεκέ’. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις εντολές που μας παροτρύνει ο ίδιος να υιοθετήσουμε για να γίνουμε συνειδητοποιημένοι καταναλωτές που σέβονται το περιβάλλον:

→ δέχομαι μόνο μη ανακυκλώσιμα υλικά / j’accepte seulement des ordures non recyclables

→ μην αφήνετε σκουπίδια έξω από τον κάδο/ne laissez pas d’ordures en dehors de la poubelle

→ κρατάτε πάντα κλειστό το καπάκι! / gardez toujours fermé le couvercle!

→ η καθαριότητά μου η υγεία σας, η ομορφιά μου ο πολιτισμός σας / Ma proprété votre santé, ma beauté votre civilisation etc

β/ Μιλήσαμε για τα ανακυκλώσιμα υλικά και την εναπόθεσή τους στον μπλε κάδο για (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) και τον κίτρινο κάδο για (γυαλί).

Τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΤΩ ενώ αναφέραμε στατιστικά δεδομένα για τα χρονικά διαστήματα που χρειάζονται διάφορα σκουπίδια εκτεθειμένα σε θάλασσες και ακτές μέχρι να εξαφανιστούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση!

Από μερικούς μήνες για χάρτινες συσκευασίες χυμών ή γάλακτος, κάποια χρόνια για φίλτρα τσιγάρου, κάποιες δεκαετίες για πλαστικές σακούλες και ποτήρια, κουτιά κονσέρβας και αλουμινίου έως και πολλές εκατονταετίες για πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια.

Tέλος, με τις δράσεις μας αυτές και συγκεκριμένα, ένα Σχέδιο Μαθήματος για το ΚΛΙΜΑ και μία καλή πρακτική για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ συμμετείχαμε στον 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo! Schools ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ’ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας.

Το σημαντικότερο όλων για τα παιδιά είναι το ταξίδι, η προσπάθεια, η συμμετοχή σε δράσεις, η προσέγγιση της επικαιρότητας, η οικουμενικότητα των πράξεών τους.

Γι’ αυτό και ανταποκρίθηκαν με θέρμη στη διεξαγωγή τους. Μπράβο παιδιά!