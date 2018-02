Πανευρωπαϊκό Συνέδριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Χανιά

Ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνει εκ νέου το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για Startups (Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα) – Startup Europe Week Crete για 3η συνεχόμενη χρονιά, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Startup Europe Week Crete 2018, θα διεξαχθεί σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με σκοπό τη “μεταφορά” του πάθους για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομίας και τα startups σε όλη την Κρήτη.

Στα Χανιά η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο ΚΑΜ στις 3μ.μ. , ενώ ακολουθεί το Ρέθυμνο το Σάββατο, το Λασίθι στις 9 Μαρτίου και το Ηράκλειο στις 10.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο https://youthentrepreneurship.club/startup-europe-week-chania-2018/

Φέτος, το συνέδριο έχει την θεματική “Αναπτύσσοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Κρήτη”.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «κοινό και ομιλητές θα εμπνευστούν, θα δικτυωθούν, θα μοιραστούν εμπειρίες και θα δημιουργήσουν προτάσεις για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού startup οικοσυστήματος στην Κρήτη».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Πιο συγκεκριμένα, το Startup Europe Week Crete 2018, αποτελείται από ομιλίες, πάνελ στρογγυλής τραπέζης, workshops, διαγωνισμούς και κλειστές παρουσιάσεις σε angel investors.

Όπως ανακοινώθηκε, «στα Χανιά θα μας εμπνεύσουν οι: Manolis Lerakis (CEO of AVOEL), Steve Vranakis (Executive Creative Director at Google Creative Lab), Minos Garofalakis (Director at IMIS Institute – Research Center “Athena”), Vasileios Μakios (General Director at Corallia, Professor emeritus at University of Patras).

Στη συνέχεια θα υπάρξει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ενεργή συμμετοχή του κοινού που θα θέσει τις δικές του ερωτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας conferience. Μετά το πέρας των ομιλιών θα δοθεί στους συμμετέχοντες ένα πραγματικό πρόβλημα. «Θα τεθεί λοιπόν ένα challenge (μια πρόκληση) στην οποία οι συμμετέχοντες σε ομάδες θα αναπτύξουν ιδέες και θα προτείνουν λύσεις, οι οποίες θα προκύψουν με την εφαρμογή εργαλείων νοητικής σύλληψης, με απόλυτα βιωματικό τρόπο», επισημαίνουν οι διοργανωτές, προσθέτοντας πως «το workshop θα υποστηριχθεί από μέντορες συνεργάτες / εθελοντές του Youth Entrepreneurship Club».

Ενώ, στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν για έπαθλα αξίας 1000€, στο ‘Speedy Networking Contest’.

Mε την ανακήρυξη των νικητών, ξεκινάει το networking event.

Παράλληλα με το networking event, θα διεξάγεται σε κλειστή αίθουσα το ‘Yec Pitch & Win’, όπου θα παρουσιάζονται επιχειρηματικά σχέδια σε angel investors.