Ως το “πρόσωπο” της Ευρώπης στην τάξη

«Πριν καν η Ευρώπη ενωθεί σε οικονομικό επίπεδο, ή γίνει αντιληπτή ως χώρος οικονομικών συμφερόντων και συναλλαγών, ο πολιτισμός είχε ήδη ενώσει τις χώρες της»

Dario Fo









«Oυδείς αμφισβητεί ότι η πορεία προς την Ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν στηρίχθηκε μόνο στα υλικά αγαθά, ούτε εμπνεύστηκε μόνο από αυτά. Είναι συνεπώς εύλογο πως, και στη σημερινή κρίσιμη καμπή, το ενδιαφέρον των πολιτών για την ευρωπαϊκή ιδέα και η ταύτισή τους με αυτήν δεν μπορεί να αναβιώσει μόνο με επισφαλείς οικονομικές προσδοκίες, χωρίς αξιολογικό προσανατολισμό. Έχουμε ανάγκη του συνδετικού κρίκου που θα αγγίξει τον κάθε πολίτη και θα τον φέρει κοντά στον απρόσωπο, ουσιαστικά άγνωστο για τους πολλούς, κινητήριο μηχανισμό των Βρυξελλών. Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, χωρίς νικητές και ηττημένους, χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και διακρίσεις, αυτό που καθοδήγησε τους εμπνευστές της, μπορεί να ξαναβρεί τις ρίζες του σε ηθικές αξίες που δεν αποτιμώνται με οικονομικούς δείκτες, ούτε διαπνέονται από ψυχρή λογική και ωφελιμιστικές εκτιμήσεις. Τέτοιος τομέας με ανθρωπιστική διάσταση, με συμβολικής σημασίας δοξασίες, παραδόσεις και αρχές που αγγίζουν τον άνθρωπο, είναι αυτός του Πολιτισμού, καταλύτης που στήριξε την ευρωπαϊκή πορεία από τα βάθη του χρόνου. Ενθαρρυντική η ομολογία του Jean Monnet πως, αν μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου την Ευρώπη, θα ξεκινούσε από τον Πολιτισμό» ( απόσπασμα από τη στρατηγική: ΕΥΡΩΠΗ 2020)

Είναι προφανές ότι η κρίση έχει φθείρει την ευρωπαϊκή ιδέα. Όσοι πιστεύουν στους ενοποιητικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην ενίσχυσή τους, αγωνιούν για τη συνεχώς αυξανόμενη αποξένωση των πολιτών, που στέκονται αδιάφοροι και δύσπιστοι, αν όχι καχύποπτοι, απέναντι στην ενωμένη Ευρώπη και στα όσα το αύριο επιφυλάσσει για αυτούς.

Η απάντηση σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ανασφάλειας είναι η στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕ, με έμφαση στους εν δυνάμει Ευρωπαίους πολίτες, στους νέους κάθε χώρας της ΕΕ. Ο σκοπός οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία να γνωρίζουν, να ενημερώνονται συστηματικά να προσεγγίζουν κριτικά, να τοποθετούνται, να εκφράζονται και να διατυπώνουν με παρρησία τα επιχειρήματα τους για τα υπέρ και τα κατά, να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ΕΕ, να διαμορφώνουν στάσεις που εμφορούνται από τις αξίες της ΕΕ.

Η δράση «Επιστροφή στα θρανία» (Back to School) αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας, στελέχη της ΕΕ επιστρέφουν στα σχολεία τους και μιλούν για τη δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013, περίπου 500 στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέστρεψαν στις παλιές τους τάξεις και συνομίλησαν με περισσότερους από 65.000 μαθητές σε 886 σχολεία σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίσκεψη και έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στη χώρα τους, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την εργασία και τη ζωή στο εξωτερικό, καθώς και τη χρήση των ξένων γλωσσών. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αξιολόγησαν θετικά αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποίησης των μαθητών για την ΕΕ. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2014 και στην χώρα μας, Έλληνες – στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, επισκέφθηκαν τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ιδιαίτερης πατρίδας τους στα οποία φοίτησαν ή άλλα σχολεία της επιλογής τους, από τον Έβρο έως την Κρήτη. Η δράση «Επιστροφή στα θρανία» πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής που συνεχίζει και σήμερα να είναι σε θεσμική ισχύ, ο γνωστός στη χώρα μας για την πρωτοβουλία της δημιουργίας του δικτύου «Teachers4Europe» κ. Αργύρης Περουλάκης με καταγωγή από την Κρήτη και τα Χανιά, υψηλόβαθμο στέλεχος σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τον Σεπτέμβριο του 2017 αναπληρωτής Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, επισκέφτηκε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου και συνομίλησε με τους μαθητές της Β΄Λυκείου στο αμφιθέατρο του σχολείου. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe” που αποτελεί αποκλειστικά εθνική πρωτοβουλία, είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο.

Ο διάλογος του κ. Αργύρη Περουλάκη στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου με τους μαθητές στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και ανταποδοτικότητα, αφού κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους για περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο. Ο κ. Περουλάκης πραγματοποίησε εμπλουτισμένη εισήγηση για τα ευρωπαϊκά όργανα, τις θεσμικές ισορροπίες, για θέματα επίκαιρα και δημοφιλή που σχετίζονται με στρατηγικές της ΕΕ με βάση την εμπειρία του τα 30 χρόνια εργασίας του στην ΕΕ. Οι ερωτήσεις των μαθητών που ακολούθησαν ήταν τεκμηριωμένες και πολύ εύστοχες, ενώ ο ομιλητής κατάφερε να κερδίσει αβίαστα την προσοχή τους από την πρώτη στιγμή με αφετηρία τον καμβά της προσωπικής του επαγγελματικής διαδρομής και σύνδεσης με την ΕΕ. Οι μαθητές τοποθετήθηκαν κριτικά στις ερωτήσεις του παιχνιδιού που διάνθισε ευρηματικά την επικοινωνία του κ. Περουλάκη μαζί τους και αποδείχθηκαν περισσότερο ενημερωμένοι από το αναμενόμενο, για θέματα της ΕΕ που σχετίζονται με την καθημερινότητα του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη.

Στον πρωτότυπο διάλογο συμμετείχαν η Διευθύντρια του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου κ. Μαρία Πατραμάνη, Φιλόλογος-Δρ.Ιστορίας, εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και οι συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης κ. Καλοκύρη Λιάνα ( Φιλολόγων) και κ. Γκινούδη Αθηνά ( Φυσικών-Ambassador T4E Kρήτης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) Επίσης ο κ. Νίκος Μωραϊτάκης μέλος του Team Europe και στέλεχος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και η κ. Μαρία Δρακάκη, Αmbassador T4E Ανατολικής Κρήτης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου αξιοποίησε τη δυνατότητα του θεσμού Back to School δια του Διευθυντή του κ. Καλυκάκη Δημήτρη (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Κρήτης σήμερα) στο πλαίσιο του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια υλοποίησε τη δράση με ιδιαίτερη φροντίδα, με την ευθύνη της νέας Διευθύντριας κ. Μαρίας Πατραμάνη και την συμβολή της καθηγήτριας κ. Μαρίας Πιτσάκη.

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου διακρίνεται για τις καινοτόμες δράσεις του, τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών του και τον ανοικτούς του ορίζοντες σε κάθε τι νέο που ενδυναμώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού του έργου. Και ως εκ τούτου αναμένεται να αξιοποιήσει δημιουργικά στη συνέχεια με ποικίλες προεκτάσεις στην εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. που αναπτύχθηκε με την επίσκεψη του κ. Αργύρη Περουλάκη,. ΄

Αναμφισβήτητα, η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Back to School» δίνει την ευκαιρία σε κάθε σχολική μονάδα να γνωρίσει περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πρόσωπο- πρωταγωνιστή με εμπειρία σε θέματα ΕΕ που αποκτά τον καίριο ρόλο του αφηγητή- εμψυχωτή, ώστε ξεδιπλώνοντας τα δικά του βιώματα στον τόπο καταγωγής του, γίνεται για μια μέρα το οικείο ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ στην τάξη. Το πρόσωπο αυτό, είναι αποδεδειγμένο πλέον από την επιτυχημένη εφαρμογή της δράσης, ότι λειτουργεί ως η ανθρώπινη φωνή της Ευρώπης που επιβεβαιώνει την αξία του πολιτισμικού πλουραλισμού και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία της ευρωπαϊκής συνείδησης, στο αίσθημα του «ανήκειν» στην ΕΕ, δηλαδή σε ένα ευρύτερο σύνολο πολιτών, ιδιότυπο, υπερεθνικό, διακυβερνητικό, πολύμορφο , αδιάλειπτα δυναμικό και ταυτόχρονα γοητευτικό!!!

Αναλυτικότερα στις διευθύνσεις:

https://ec.europa.eu/greece/node/66_e

https://www.teachers4europe.gr/

http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/

https://nomosphysis.org.gr/12217/europi-2020-o-politismos-os-paragon-stiriksis-tis-koinis-europaikis-poreias-ianouarios-2011/

https://www.koinignomi.gr/news/paideia/2014/10/24/back-school-me-aera-eyropis.html