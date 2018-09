ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης + φωτογραφία

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον σε συνεργασία με την Αίθουσα Τέχνης Match More παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης: “Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα ΙI: Μυθολογίες. Έργα από την Μόνιμη Συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον” το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ., σε επιμέλεια του Δρ Κωνσταντίνου Β. Πρώιμου και του Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη στις Αίθουσες Τέχνης Match More και Match More Underground στην οδό Δημοκρατίας 351, στον Πλατανιά.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από 29 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2018 και από 1 Απριλίου 2019 έως 30 Απριλίου 2019. Ανοικτά κάθε μέρα 12:00 – 22:00 με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 χρόνων (2008-2018) ενεργής πολιτιστικής παρουσίαςαπό το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον το οποίο παρουσιάζει μια σειρά 10 εικαστικών εκθέσεων στο ετήσιο εικαστικό του πρόγραμμα για το 2018 με επετειακό χαρακτήρα και πνεύμα εξωστρέφειας.

Στην έκθεση «Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα ΙΙ: Μυθολογίες. Έργα από την Μόνιμη Συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον» συμμετέχουν οι Χανιώτες καλλιτέχνες: Όλγα Βερυκάκη, Cris Gianakos, Καλλιόπη Γιατρουδάκη, Έλλη Γράβαλου, Γιάννης Διαλινός, Ανδρέας Ζυμβραγός, Βαλέριος Καλούτσης, Ειρήνη Κανά, Μαρία Κελαϊδή, Γιώργος Κουνάλης, Jan Liodaki, David Macfarlane, Sue Macfarlane, Ελένη Μανωλαράκη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Γεωργία Ματσαμάκη, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Κλειώ Μπολιεράκη, Ρένα Μπραουδάκη, Γρηγόρης Νιόλης, Θοδωρής Παρασκάκης, Φάνης Παρασκευουδάκης, Αναστασία Πετράκη, Σύλβια Πετσούρα, Tiffany Riley, Ευάγγελος Ρούσσος, Μιράντα Σκυλουράκη, Rena Stollenwerk, Γιώργος Τζεγιαννάκης, Κατερίνα Τσεμπελή, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Εύη Φωτοπούλου και Πέπη Χατζηδάκη.

Επίσης συμμετέχουν και οι ακόλουθοι Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες: Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Ειρήνη Βαζούκου, Μαργαρίτα Βασιλάκου, Ανδρέας Βούσουρας, Μαρία Βύρρα, Νίκος Γιαβρόπουλος, Βιλένα Γιούμη, Θόδωρος Δασκαλάκης, Κωνσταντίνος Δέμος, Χαράλαμπος Δερμάτης, Αλέξανδρος Δημητριάδης, Αντιγόνη Καββαθά, Canuto Kallan, Βάσω Κατράκη, Μαρία Κοκκίνη, Alex Komodikis, Μαρίνα Κροντηρά, Νίκος Κυρίτσης, Γιώργος Λυντζέρης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Άννα Μανέτα, Φίλιππος Μάνος, Εριέττα Μαρκαντωνάτου, Claudia Moghini, Κωνσταντίνος Μουδάτσος, Nicholas Moore, Ισμήνη Μπονάτσου, Στεφανία Μπρέγιαννη, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Παπαναστασίου, Ελένη Παυλοπούλου, Νατάσσα Πουλαντζά, Christian Rupp, Εδουάρδος Σακαγιάν, Δήμητρα Σιατερλή, Χρυσούλα Σκεπετζή, Isle Chlan, Αννέττα Σπανουδάκη, Λήδα Σπεραλάκη, Τέση Σπηλιώτη, Ελευθερία Σωτηροπούλου, Δημήτρης Τάταρης, Rolana Ceckauskaite, Γιώργος Τσεριώνης, Μαρία Τσιμπουρλά, Βούλα Φερεντίνου, Θοδωρής Φίλος, Ελεάνα Χαβιαρά και Sally Heard.