Οι διεθνείς ευθύνες της Κίνας για τον κορωνοϊό

Καθώς εξαπλώνεται ταχύτατα η πανδημία του κορονοϊού τόσο τα κρούσματα όσο και οι θάνατοι ανά την υφήλιο αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Μάλιστα ο Τραμπ δήλωσε με τον γνωστό κυνικό του τρόπο ότι αν οι θάνατοι στις ΗΠΑ δεν ξεπεράσουν τις 200.000 τότε αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί τρομερή επιτυχία!!!

Από την άλλη πλευρά η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε τεράστια ύφεση και δεν αποκλείεται να έχουμε ένα οικονομικό κραχ ανάλογο με εκείνο του 1929.

Οι εικόνες κυριολεκτικά σοκάρουν καθώς βλέπει κανείς από τη μια πλευρά τους έρημους δρόμους της Νέας Υόρκης, της πόλης που υποτίθεται δεν κοιμάται ποτέ και από την άλλη τους γεμάτους δρόμους των πόλεων της Ινδίας καθώς χιλιάδες φτωχοί Ινδοί τις εγκαταλείπουν για να πάνε στα χωριά τους ακόμη και με τα πόδια μιας και έχουν μείνει άνεργοι.

Όμως το Πεκίνο έχει τεράστιες ευθύνες για την εξάπλωση του κορονοϊού. Όπως επισημαίνει ο Daniel Lucey πρόσεδρος καθηγητής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Georgetown τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στην Κίνα εμφανίστηκαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019 (Vox 27/1/2020). Παρά ταύτα οι κινεζικές αρχές μόλις στα τέλη Δεκεμβρίου 2019 άρχισαν να ψελλίζουν κάτι για μια «μυστηριώδη πνευμονία». Επιπλέον έχει ήδη αποδειχθεί ότι ενώ το πρόβλημα του κορονιοϊού ήταν γνωστό στην πολιτική ηγεσία της Κίνας από το Δεκέμβριο του 2019, το Πεκίνο δεν έκανε τίποτε προκειμένου να ενημερώσει την παγκόσμια κοινότητα για τη σοβαρότητα του προβλήματος. H Ταϊβάν όμως η οποία πάντοτε έχει σαφή εικόνα του τι γίνεται στην Κίνα δεν ολιγώρησε και άρχισε να λαμβάνει άμεσα μέτρα προφύλαξης λόγω κορονοϊού ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου. Έτσι τις 31/12/2019 επέβαλε ελέγχους στους επιβάτες πτήσεων από την Wuhan ενώ στις 23 Ιανουαρίου 2020 επέβαλε απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε όσους ήταν κάτοικοι Wuhan!!! (Foreign Policy 16/3/2020).

Τελικά το Πεκίνο ξύπνησε αφού υπήρξαν χιλιάδες θάνατοι και έτσι στις 25 Ιανουαρίου 2020 ο Κινέζος ηγέτης Xi και η λοιπή κινεζική ηγεσία αποφάσισαν επιτέλους να λάβουν μέτρα και να απαγορεύσουν τα ταξίδια εκτός Κίνας (The New York Times 26/1/2020). Μάλιστα όταν από το Δεκέμβριο του 2019 ο ηρωικός γιατρός της Wuhan ο Li Wenliang άρχισε να καταγγέλλει δημόσια και να προειδοποιεί για τους κινδύνους του κορονοϊού οι κινεζικές αρχές τον μάζεψαν και παραλίγο να πάει φυλακή. Το ίδιο ισχύει και με άλλους γιατρούς τώρα στην Κίνα που τολμούν να μιλήσουν καταγγέλλοντας τις ευθύνες των κινεζικών αρχών για την πανδημία όπως είναι η Ai Fen διευθύντρια στα επείγοντα του Κεντρικού Νοσοκομείου επίσης της Wuhan (The Guardian 11/3/2020).

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που θανατηφόροι ιοί σπέρνουν τον θάνατο στην ανθρωπότητα προερχόμενοι από την Κίνα, όπως ήταν σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία η Ισπανική γρίπη το 1918 αλλά και ο sars το 2002. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η παγκόσμια κοινότητα είχε καλέσει το Πεκίνο να λάβει μέτρα προκειμένου να ελέγξει τις διάφορες αρρώστιες οι οποίες ανά διαστήματα ξεσπούν στην αχανή αυτή χώρα. Και αν στο παρελθόν οι κίνδυνοι ήταν μικροί τώρα με την παγκοσμιοποίηση και την κινεζοποίηση της οικονομίας οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι όπως αποδείχθηκε με τον κορονοϊό.

Επομένως, όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε διάφορες παρεμβάσεις μας στα ΜΜΕ (24/3/2020 και 30/3/2020) πρέπει πλέον να αναζητηθούν ευθύνες από την Κίνα η οποία οφείλει να αποζημιώσει την παγκόσμια κοινότητα για τις δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού, τόσο λόγω της απώλειας χιλιάδων ανθρώπινων ζωών όσο και για την καταστροφή της οικονομίας. Καθώς όμως η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη είναι βέβαιο ότι κανένα ποσό αποζημίωσης δεν μπορεί να εξαλείψει τις τεράστιες ευθύνες της Κίνας εν προκειμένω.

Στο επόμενο διάστημα και καθώς θα αρχίζει να αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά η πανδημία η διεθνής κοινότητα οφείλει να δημιουργήσει στα πλαίσια του ΟΗΕ μια Ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία να αναλάβει να ελέγξει τις ευθύνες της Κίνας για την πανδημία και να προσδιορίσει τους τρόπους και το ποσό αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβάλει σε κάθε χώρα το Πεκίνο. Ήδη αυτό συζητείται πλέον και στην Ουάσιγκτον (CNN 20/3/2020).

Η ρελάνς του Πεκίνου τόσο με τα κροκοδείλια δάκρια για τα χιλιάδες θύματα της πανδημίας όσο και με την δήθεν κινεζική βοήθεια με μάσκες και άλλα υλικά σε Ιταλία και άλλες χώρες δεν μπορεί να εξαλείψει τις ευθύνες της Κίνας λόγω του κορονοϊού, ιδίως καθώς αναμένεται έντονη κριτική από τη διεθνή κοινότητα για την ολιγωρία και τις ευθύνες της κινεζικής ηγεσίας όπως τονίζουν και οι New York Times (28/2/2020).

Φυσικά δεν αποκλείεται οι ΗΠΑ να βρουν ευκαιρία και να απαιτήσουν την αποζημίωσή τους μέσω της διαγραφής των χρεών τους προς την Κίνα μιας και το Πεκίνο έχει στα χέρια του αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 1.07 τρις δολαρίων, ήτοι το 16% του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ.

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται η διαμάχη να λυθεί δια της βίας στα παγκόσμια μαρμαρένια αλώνια.