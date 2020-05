Ο Τάσος Βάμβουκας για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων

Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων: Μπορούμε περισσότερα, ταχύτερα και δικαιότερα

Με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών έγινε σαφές ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει την υπόθεση των παραχωρούμενων χώρων ως εξαιρετικά σημαντική για τις τοπικές οικονομίες. Για την ακρίβεια, ο κ. Θεοδωρικάκος κατάφερε κάτι σπάνιο: υπουργός να υπερκεράσει εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών. Το εύρος των προβλέψεων του για επέκταση σίγουρα ξεπερνά τις έως τώρα ανακοινώσεις μέτρων από δημοτικές αρχές.

Στα Χανιά είναι φανερό ότι η ρύθμιση στο Ενετικό Λιμάνι δεν αρκεί, μόνο και μόνο γιατί αφήνει εκτός πλαισίου όλες τις άλλες επιχειρήσει εστίασης. Είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι θα χρειαστούν πολύπλοκες ρυθμίσεις για να είμαστε ως Δήμος αποτελεσματικοί και δίκαιοι. Όλα αυτά τα είχαμε πει εγκαίρως στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου. Σε εκείνη τη συνεδρίαση είχαμε καταθέσει ως Δήμος Ενεργών Πολιτών πρόταση για την άμεση σύσταση επιτροπής που θα αναλάμβανε την επεξεργασία όλων των απαραίτητων δεδομένων, ώστε μόλις το υπουργείο δώσει το «πράσινο φως» τα Χανιά να είναι έτοιμα να περάσουν κατευθείαν σε εφαρμογή ενός καλά μελετημένου σχεδίου για τη φετινή τουριστική περίοδο.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου μας, κ. Δαμιανάκης, ζήτησε λόγω του μεγάλου αριθμού των θεμάτων να παραπέμψουμε το θέμα σε ειδική συνεδρίαση τις επόμενες ημέρες. Έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και παρότι έκρινα ότι δεν πρέπει να αργήσουμε συναίνεσα και αναμένουμε τη σύγκληση αυτής της ειδικής συνεδρίασης, παρότι η πρότασή μας ήταν απλώς για σύσταση αυτής της επιτροπής κι όχι για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή μέτρων. Θα επανέλθουμε, λοιπόν, στην επόμενη συνεδρίαση, ελπίζουμε σε συνεννόηση με άλλες παρατάξεις.

Είναι ευκαιρία στον χρόνο που μεσολαβεί να καταθέσω αναλυτικά τη σκέψη και να εξηγήσω γιατί επιμένω ότι η επιτροπή πρέπει να συγκροτηθεί και να αρχίσει τη δουλειά της άμεσα. Οι λόγοι είναι αρκετοί.

Πρώτα από όλα δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια μηχανιστική – γραφειοκρατική αντίληψη «τόσο τοις εκατό αύξηση χώρου – τόσο τοις εκατό μείωση τελών». Αυτό δεν αρκεί και θα δημιουργήσει αδικίες.

Γι’ αυτό επιμένω πως πρέπει να γίνει μια συνολική και λεπτομερειακή δουλειά σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να ανοίξουμε τους χάρτες της πόλης, να σχεδιάσουμε εκ νέου μεγάλο κομμάτι των παραχωρήσεων ώστε να είναι λειτουργικές και δίκαιες. Αυτό δε γίνεται χωρίς σοβαρή προεργασία από τις υπηρεσίες, η οποία θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα δύο-τριών εβδομάδων.

Τα ζητήματα είναι πολλά. Υπάρχουν καταστήματα στα οποία μπορεί με σχετική ευκολία να παραχωρηθεί επιπλέον χώρος με παράλληλη μείωση των τελών.

Υπάρχουν όμως κι άλλα όπου ο διαθέσιμος επιπλέον χώρος είναι πολύ λίγος για αντικειμενικούς λόγους και σε αυτά θα πρέπει πιθανόν να υπολογιστεί μια σημαντικότερη μείωση τελών για εξισορρόπηση.

Υπάρχουν τέλος και εκείνα τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν αμιγώς ως «κλειστού χώρου» δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δημόσιο χώρο και για τα οποία πρέπει να προβλέψουμε άλλες λύσεις, αλλιώς τα αδικούμε και τα καταδικάζουμε σε οικονομική καταστροφή.

Δεν μπορεί επομένως όλη αυτή η επεξεργασία να γίνει σε μία τυπική και διεκπεραιωτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς προεργασία, χάρτες, μελέτη. Κάποιος, αυτή η επιτροπή, θα πρέπει να τα προετοιμάσει όλα αυτά.

Και κάτι ακόμη: θα πρέπει να δουλέψουμε δημιουργικά, όχι μίζερα και διεκπεραιωτικά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ιδέες και πρακτικές από άλλες πόλεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ανέφερα ήδη το παράδειγμα της δημοτικής αρχής στο Βίλνιους (προστατευόμενο Μνημείο Ουνέσκο το κέντρο του) υπάρχουν όμως κι άλλα. Μπορούμε να δανειστούμε ιδέες από την πρωτοποριακή – για ελληνικά δεδομένα – διαχείριση του πάρκου Μπράιαντ στη Νέα Υόρκη. Κάθε υλοποιήσιμη ιδέα είναι ευπρόσδεκτη: για να σώσουμε εκατοντάδες θέσεις εργασίες θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά, out of the box. Σε διαφορετική περίπτωση, ας σκεφτούμε το κοινωνικό ντόμινο που θα προκληθεί από την κατάρρευση αυτού το τόσου σημαντικού για τα Χανιά κλάδου της οικονομίας.

Και σε κάθε περίπτωση να έχουμε κατά νου: οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται ad hoc. Ό,τι αποφασίσουμε θα ισχύσει για φέτος, για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις μέσα στην κρίση που απειλεί τον τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψεις για εκ του πονηρού για επιστροφή σε όσα ίσχυαν πολύ πριν δεν έχουν καμία θέση.

Τάσος Βάμβουκας

Επικεφαλής «Δήμου Ενεργών Πολιτών»