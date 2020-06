Ο Σκορσέζε κατέγραψε σε μικρού μήκους ταινία την περίοδο της καραντίνας

Ακόμα και στην καραντίνα, ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν μπορεί να μην συνεχίσει να γυρίζει ταινίες.

Όπως αναφέρει το Variety, ο σκηνοθέτης των φημισμένων κινηματογραφικών ταινιών, από το «Mean Streets» έως το «The Irishman» έκανε μια ταινία μικρού μήκους που καταγράφει την εμπειρία του την περίοδο του αποκλεισμού στην πόλη της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ταινία θα προβληθεί ως μέρος της σειράς του BBC Two «Lockdown Culture with Mary Beard».

«Αυτό για το οποίο ανυπομονώ στο μέλλον είναι να μεταφέρω μαζί μου αυτό που αναγκάστηκα να μάθω υπό αυτές τις συνθήκες» είπε ο Σκορσέζε. «Είναι το ουσιώδες. Οι άνθρωποι που αγαπάτε. Να είστε σε θέση να τους φροντίζετε και να είστε μαζί τους όσο μπορείτε» τόνισε.

Η «αποκλειστική και πολύ προσωπική» ταινία μικρού μήκους θα είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, την οποία παρουσιάζει από το σπίτι της η Μέρι Μπιρντ, διάσημη Βρετανίδα ιστορικός.

«Ο Μάρτιν Σκορσέζε κάνει ένα υπέροχο φινάλε στη σειρά. Τον βλέπουμε στο σπίτι, σκεφτόμαστε τον αποκλεισμό μέσα από τον κινηματογραφικό φακό κλασικών ταινιών, όπως το “The Wrong Man” του Χίτσκοκ» είπε η Μέρι Μπιρντ. «Αλλά αυτό που είναι πραγματικά έξυπνο είναι ότι η σπουδαία αυθεντία του Χόλιγουντ μας κάνει επίσης να κοιτάξουμε ξανά από την αρχή τον Χίτσκοκ μέσα από το πρίσμα της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης μας. Ήμουν απολύτως ευτυχισμένη όταν συμφώνησε να το κάνει για εμάς. Αισθάνομαι λίγο σαν να φιλοξενώ μια μικρή πρεμιέρα. Και όλα συμβάλλουν σε ένα καταπληκτικό φινάλε» ανέφερε η Μπέρι Μπιρντ.

Η σειρά παρουσιάζει επίσης τον σκηνοθέτη Λι Ντάνιελς, ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος πως η διακοπή των παραγωγών στο Χόλιγουντ θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει νέες δημιουργικές ευκαιρίες για τους δημιουργούς ταινιών.

Άλλοι συμμετέχοντες στη σειρά του BBC Two είναι ο φωτογράφος Ντον ΜακΚάλιν, η κωμικός Ντέμπορα Φράνσις Γουάιτ, ο στατικολόγος Ντέιιντ Σπίγκελχαλτερ και οι καλλιτέχνες Τζίλιαν Γουέρινγκ και Μάικλ Λάντι.