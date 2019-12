Ο Rat fm προτείνει

» Τοπ 10 τραγουδιών από τον ραδιοφωνικό

σταθμό των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ

Μουσικές προτάσεις κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Χανίων, ο Rat fm, ο οποίος κάθε μήνα θα παρουσιάζει το Τοπ 10 των τραγουδιών έτσι όπως το καθορίζουν οι μουσικοί του παραγωγοί.

Ο σταθμός εκπέμπει στο διαδίκτυο:

https://ratfm.chania.teicrete.gr/

HIP-HOP DEEP HOUSE

1.Lil Nas X – Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)

2.Post Malone, Swae Lee – Sunflower

3.J. Cole – Middle Child

4.Post Malone – Wow

5.Chris Brown feat. Drake – No Guidance

honorable mentions DaBaby – Suge

6.Dean Lewis – Half A Man

7.TRFN – U DO ( ft.Siadou)

8.SHAHMEN – Mangroves

9.FREE FLOW FLAVA – Final Round

10.Imany – The Good the bad & the Crazy ( Ivan Spell & Daniel Marge Remix)

METAL

1. Alter Bridge – Wouldn’t You Rather

2. Amon Amarth – Crack The Skye

3. Behemoth – Bartzabel

4. Insomnium – Heart Like A Grave

5. Ozzy Osbourne – Under The Grave

6. Candlemass – At the Gallows End

7. Candlemass – Solitude

8. Saint Vitus – Dark World

9. Pentagram Ghoul – The Wounded Kings In the Chapel of the Black Hand

10. The Wounded Kings – The Shadow Over Atlantis

ΚΡΗΤΙΚΑ

1.ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ

2.ΠΕΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ

3. ΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΟΥ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

4. ΜΗΝ ΞΑΝΑΒΑΛΕΙΣ ΑΡΩΜΑ ΦΑΣΟΥΛΑΣ&ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

5.ΤΟΥ ΚΥΡΗ ΜΟΥ ΤΟ ΖΑΛΟ ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

6. ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΦΑΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

7. ΛΑΚΟΥΒΑΚΙΑ ΝΙΚΟΣ&ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

8.ΜΕΡΑΚΛΙΝΑ ΝΙΚΟΣ&ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

9.ΤΣ’ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟ ΦΙΛΙ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ

10. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΝΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ&ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΑ

1.ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΖΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ

2.ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΤΩΡΑ ΑΛΛΙΩΣ ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

3.ΕΜΕΙΝΑ ΕΔΩ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ&ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΛΕΑΣ (ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ)

4. ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ&ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

5.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

6.ΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΨΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

7.ΜΑΚΑΡΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

8.ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

9.ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΧΤΕΣ ONIRAMA

10. ΤΑ ΕΧΩ ΟΛΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ROCK

1) Knocking on the heavens door-Guns n roses

2)Sound of silence-Disturbed

3)Dream on -Aerosmith

4)House of the rising sun-White Buffalo

5)The chain-Fleetwood Mac

6)Carry on my wayward son -Kansas

7) Another pice of my heart-Janis Joplin

8)we are the champions-Queen

9) Heaven and hell-Black Sabbath

10) Fortunate son-CCR

ΕΝΤΕΧΝΑ

1.Ψες Είδια – Θραξ Πανκς

2.Ti kako – Villagers of Ioannina City

3.Ανδρομέδα – Θανάσης Παπακωνσταντίνου

4.Ο Ψεύτης – Οι Απέναντι

5.Τα Πάγια – Σωκράτης Μάλαμας

6.Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα – Φίλιππος Πλιάτσικας

7.Νοσταλγός του Rock & Roll – Γιάννης Γιοκαρίνης

8.Σου Σφυρίζω – Gadjo Dilo

9.Εξωτικό Χαρμάνι – Πέννυ Μπαλτατζή

10.Δε ζητάω πολλά – Κωστής Μαραβέγιας