«Ο Καμμένος στο στόχαστρο Κοτζιά» στην επιστολή προς Τσίπρα

Αιχμές εναντίον του Πάνου Καμμένου και του εναλλακτικού σχεδίου για την ΠΓΔΜ που παρουσίασε κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Οκτωβρίου αφήνει ο Νίκος Κοτζιάς στην επιστολή παραίτησης που έστειλε στον πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών φέρεται να τονίζει στον Αλέξη Τσίπρα πως παραιτείται για πολιτικούς κι όχι προσωπικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική πολιτική κανονικά χαράσσεται από τον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ.

Υπογραμμίζει πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ενδοκυβερνητικές αυτονομήσεις και διαφορετικές γραμμές.

Στρέφοντας τα βέλη του στο ταξίδι Καμμένου στην Ουάσιγκτον, όπου ο υπουργός Άμυνας πρότεινε την σύσταση συμμαχίας βαλκανικών χωρών και παραπομπή του ονοματολογικού στο μέλλον, ο κ. Κοτζιάς φέρεται να αναφέρει πως οι κινήσεις Καμμένου έθεσαν σε κίνδυνο την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Τέτοιε προτάσεις κατατίθενται από τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό Εξωτερικών, σημειώνει ο κ. Κοτζιάς, προσθέτοντας ότι οτιδήποτε άλλο είναι εθνικά επικίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρει επίσης πως όταν τα ταξίδια του υπουργού Άμυνας δεν εντάσσονται σε μια σταθερή κυβερνητική στρατηγική καταλήγουν να στέλνουν λάθος μηνύματα.

Το φερόμενο περιεχόμενο της επιστολής συνάδει με τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Κοτζιάς την Πέμπτη μετά την συνεδρίαση της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, όταν σημείωσε αιχμηρά ότι το υπουργείο Άμυνας έχει αποστολή να υπερασπίζεται την πολιτική που χαράσσει το ΥΠΕΞ, κι όχι να λειτουργεί ως «ΥΠΕΞ νούμερο δύο».

Η επιστολή προς τον κ. Τσίπρα φέρει την σημείωση «αυστηρά προσωπική». Η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει την δημοσιοποίηση της επιστολής, όμως ο πρωθυπουργός έχει αρνηθεί, λέγοντας πως δεν συνηθίσει να δίνει στην δημοσιότητα προσωπική αλληλογραφία.

Κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο ΥΠΕΞ το Σάββατο Κοτζιάς και Τσίπρας αντάλλαξαν πολλές ευχαριστίες και φιλοφρονήσεις.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/387068/o-kammenos-sto-stohastro-kotzia-stin-epistoli-pros-tsipra/#ixzz5UYGeoOCA

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook