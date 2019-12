Ντεμπούτο της δεύτερης όπερας του Κάνιε Γουέστ

Για τα καλά έχει μπει στον κόσμο της όπερας ο Κάνιε Γουέστ. Τον προηγούμενο μήνα, ανέβηκε στο Λος Άντζελες η όπερά του «Nebuchadnezzar» (Ναβουχοδονόσορ). Στις 8 Δεκεμβρίου, στο Miami Marine Stadium του Μαϊάμι ανεβαίνει καινούργια όπερά του, με τίτλο «Mary». Όπως μεταδίδει στην κεντρική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, μέσω Twitter, τα νέα. Το τουίτ περιλάμβανε και στίχους από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.»

Όπως και στην όπερα «Nebuchadnezzar» έτσι και στην όπερα «Mary», στο σκηνοθετικό «τιμόνι» κάθεται η Βανέσα Μπίκροφτ. Επίσης, και εδώ συμμετέχει η χορωδία Sunday Service του Γουέστ. Ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ για το «Closed on Sunday», τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του, το «Jesus Is King». Το LP συνοδεύεται από ταινία με τον ίδιο τίτλο, στην οποία ο Γουέστ και η χορωδία Sunday Service τραγουδούν στην εγκατάσταση «Roden Crater» του James Turrell, στην έρημο της Αριζόνας. Προσφάτως, ο Κάνιε τουίταρε ότι μαζί με τον Dr. Dre δουλεύουν πάνω στο «Jesus Is King Part II».