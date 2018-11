ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κρήτη

Στη μεγαλόνησο προστέθηκαν 11 νέες πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες και 33 τεσσάρων αστέρων

Ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις του ξενοδοχειακού τομέα σε νέες μονάδες ή ανακαινίσεις υφιστάμενων, που αφορούν ορισμένες μόνο από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή μόλις ολοκληρώθηκαν. Παράλληλα στα σκαριά είναι και νέες εξαγορές υφιστάμενων ξενοδοχείων στην Κρήτη, όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, μέσα σε 6 χρόνια προστέθηκαν στο συνολικό ξενοδοχειακό δυνα- μικό της χώρας, που αριθμεί 9.783 ξενοδοχεία, 71 νέες μονάδες και 6.438 δωμάτια. Ειδικότερα το διάστημα 2012 – 2017 άνοιξαν 498 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 17.153 δωματίων και διέκοψαν τη λειτουργία τους 427 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 11.715 δωματίων. Τα νέα ξενοδοχεία είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερα και περισσότερο πολυτελή από αυτά που έκλεισαν, καθώς σε κάθε νέο ξενοδοχείο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 34,4 δω- μάτια, ενώ σε κάθε ένα που έκλεισε αντιστοιχούν 27,4 δωμάτια.

Τουριστικές περιοχές

Στις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές, το καλοκαίρι μεταξύ άλλων άνοιξαν τις πύλες τους τρία νέα πεντάστερα, το Sensatori Resort Atlantica στη Ρόδο, το Ammos Beach Resort στην Κρήτη και Domes Miramare στην Κέρκυρα.

Επενδυτικός οργασμός παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), στη μεγαλόνησο προστέθηκαν 11 νέες πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες και 33 τεσσάρων αστέρων.

Επενδύσεις ύψους 220 εκατ. ευρώ υλοποιεί αυτή την περίοδο η ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, η οποία ελέγχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Costa Navarino στη Μεσσηνία, αλλά και το 50% του ιστορικού ξενοδοχείου Hilton Αθηνών σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της εύλογης αξίας της εταιρείας που πραγματοποίησε η Grand Thornton

Βάσει στοιχείων που επικαλέστηκε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, στην Κεντρική Μακεδονία τη διετία 2016 – 2017 έχουν κατατεθεί προτάσεις για 57 τετράστερα, πεντάστερα και σύνθετα καταλύματα άνω των 300 κλινών -υφιστάμενα που αύξησαν τις κλίνες τους και προσέθεσαν δομές ιαματικού τουρισμού, αλλά και καινούργια-, καθώς και για 200, επίσης τεσσάρων και πέντε αστέρων, κάτω των 300 κλινών.

Την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, με επένδυση της τάξης των 14 εκατ. ευρώ, έχει ανακοινώσει ο επιχειρηματίας Γεράσιμος Μπακογιάννης στη Νέα Ποτίδαια, σε μικρή απόσταση από το Portes Beach, στο οποίο πρόσφατα επενδύθηκαν 2 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις, ενώ έπονται και άλλες σημαντικές ξενο- δοχειακές επενδύσεις στη Χαλκιδική.

Περαιτέρω, νέες μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις δρομολογούνται στη Χαλκιδική από τον όμιλο Μεντεκίδη στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας και από τον όμιλο Σαββίδη στην έκταση του Ξενία στο Παλιούρι, της τάξης των 50 εκατ. ευρώ έκαστη, ενώ στη φάση της μελέτης και αδειοδότησης βρίσκεται ρωσοϊνδική επένδυση για τη δημιουρ- γία δύο πεντάστερων μονάδων στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, η οποία εκτιμάται ότι θα αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, σε περίπου 300-350 εκατ. ευρώ υπολογίζεται πως ανήλθαν την τελευταία πενταετία οι επενδύσεις για την κατασκευή νέων ξενοδοχείων στη Χαλκιδική, μεταξύ των οποίων το Miraggio Thermal Spa Resort, το Ikos Olivia, το Pome granate Wellness Spa Hotel, το Sani Dunes και το Eagles Villas.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Τα δυο τελευταία χρόνια προστέθηκαν περίπου 1.000 δωμάτια στον ξενοδοχειακό το- μέα του κέντρου της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων του 5στερου «Electra Metropolis», των 4στερων Athens Avenue το 2016 και Athenaeum Grand Hotel το 2017 και πρόσφατα του 5στερου Wyndham Grand Residences & Suites στο Μετα- ξουργείο και των 4στερων Athenaeum Palace & Luxury sui- tes και Breeze Boutique Hotel.

Επίσης πρόσφατα στην Αθήνα, έπειτα από τη συμφωνία της Accor με τον όμιλο Λάμψα, ανακαινίζεται για να λειτουργήσει ξανά ως ξενοδοχείο το κτήριο (πρώην ιστορικό ξενοδοχείοing’s Palace) που βρίσκεται Πανεπιστημίου και Κριεζιώτου στο Σύνταγμα (μίσθωση της Λάμψα από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ).

Τον περασμένο Αύγουστο ξεκίνησε τη λειτουργία το 5 αστέρων Grand Hayat, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο κτήριο που στε- γαζόταν το πρώην Athens Ledra και για το οποίο πλειοδότησε στον διαγωνισμό της Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,47% το σχήμα Henderson Park, Hines και Kokari Limited (Y&T Daskalantonakis Knossian Group) συμφερόντων Τίνας και Γιάννη Δασκαλαντωνάκη.

Η συνολική επένδυση στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, ξεπέρασε τα 53 εκατ. ευρώ (34 έδωσε για αγορά). Το ξενοδοχείο από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του επιτυγχάνει πολύ υψηλές πληρότητες, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο 90%. Παράλληλα άλλαξε τα δεδομένα στη συνεδριακή αγορά της πρωτεύουσας.

Στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική συμπεριλαμβάνεται ο Αστέρας Βουλιαγμένης. Το πολυτελές ξενοδοχείο θα ανοίξει ξανά ανακαινισμένο τον Μάρτιο του 2019 υπό τη διαχείριση της Four Seasons. Αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε εξέλιξη τουριστικό επενδυτικό σχέδιο, ύψους 650 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2019 θα τεθεί σε λειτουργία εκ νέου ένα από πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Αττικής στο παράκτιο μέτωπο, τα Αστέρια Γλυφάδας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που «τρέχει» η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και ειδικότερα η θυγατρική της Grivalia Hospitality.

Στη Θεσσαλονίκη φέτος άνοιξε τις πύλες του το Antigon Ur- ban Chic Hotel, το πρώτο ξενοδοχείο μέλος των The Leading Hotels of the World στη συμ- πρωτεύουσα.

Μονάδα στην Ασπροβάλτα

Στο μεταξύ, έπεσαν χθες οι υπογραφές μεταξύ του Δήμου Βόλβης και της εταιρείας G. Stathopoulos Enterprise για τη δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων και θεματικού πάρκου για την αρχαία Ελλάδα στην Ασπροβάλτα, συνολικής επένδυσης ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί σε δημοτική έκταση 57 στρεμμάτων, η οποία δημοπρατήθηκε τον περασμένο Απρίλιο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλβης και εκμισθώθηκε από την πλειοδοτούσα εταιρεία. Οι εγκαταστάσεις πρόκειται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα σε διάστημα πέντε ετών.