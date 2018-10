Νέα Διεθνής Συνεργασία του ΤΕΙ Κρήτης με Πανεπιστήμιο της Κίνας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ningbo της Κίνας

Το ΤΕΙ Κρήτης υποδέχθηκε αντιπροσωπεία έξι καθηγητών του Πανεπιστημίου Ningbo της Κίνας, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΙ επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Sino-European Institute of Tourism and Culture, Dr. Haohan Wang, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο και καθηγητές του Ινστιτούτου, καθώς και καθηγητές πληροφορικής από το School of Information Science and Engineering.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης, η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Ningbo ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΙ Κρήτης και στη συνέχεια είχε συνάντηση με καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο και του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της συνεργασίας των δυο φορέων στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”, τόσο σε επίπεδο κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, όσο και στο επίπεδο ανάπτυξης ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Το ενδιαφέρον της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου του Ningbo για έναρξη συνεργασίας με το ΤΕΙ Κρήτης στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας διατυπώθηκε ένθερμα και στη συνάντηση που είχαν με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης, Καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη, και τους Αντιπρυτάνεις, Καθηγητή Εμμανουήλ Δρακάκη και Καθηγητή Χρήστο Φλώρο. Ταυτόχρονα, οι καθηγητές πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ningbo ήρθαν σε επαφή με καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και ενημερώθηκαν για τις ερευνητικές δράσεις των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος, καθώς και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφορική και Πολυμέσα”, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στην Αγγλικά γλώσσα.

Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής τους, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Ningbo συναντήθηκαν με τα στελέχη του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+, η οποία θα διευκολύνει τις ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού των δύο Ιδρυμάτων. Το πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας συντόνισε και επιμελήθηκε η Επικ. Καθηγήτρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Ειρήνη Δήμου. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου του Ningbo ολοκληρώθηκε με την υπογραφή από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης, κ. Κατσαράκη, του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) των δύο Ιδρυμάτων, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα στον τομέα του τουρισμού.

Η νέα αυτή συνεργασία συμβάλλει σημαντικά στο στρατηγικό στόχο του ΤΕΙ Κρήτης για εξωστρέφεια και ενίσχυση της διεθνοποίησής του, καθώς και στην ανάδειξη της Κρήτης σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο ακαδημαϊκών συνεργασιών.