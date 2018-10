Napa Valley

Ένα «μεθυστικό» road trip στους αμπελώνες μιας από τις πιο φημισμένες οινοπαραγωγούς περιοχές του κόσμου.

Σχεδόν ανά 5 λεπτά έπρεπε να σταματάμε για φωτογραφίες, γιατί οι instagrammers φίλοι μου ήθελαν να απαθανατίσουν τις εικόνες. Τόσο όμορφη ήταν η οδική διαδρομή ανάμεσα στους αμπελώνες της Καλιφόρνια. Στην πόλη της Napa τα κινητά πήραν φωτιά: ένας κεντρικός δρόμος βγαλμένος από αμερικανική ταινία των ’50s, το ομώνυμο ποτάμι, άνθρωποι πρόθυμοι και χαμογελαστοί να βοηθήσουν τον επισκέπτη και μια ζωντανή αγορά, που συγκεντρώνει τοπικά προϊόντα και κρασιά.

Αφού περπατήσαμε την πόλη και είδαμε το τουριστικό τρενάκι Wine Train να κινείται στις ράγες, ακολουθώντας την κοίτη του ποταμού με προορισμό τους αμπελώνες, πήραμε τον δρόμο για την επαρχία. Από τη Napa και τη Sonoma μέχρι την Calistoga και το Healdsburg η περιοχή είναι σπαρμένη με δεκάδες οινοποιεία. Εδώ η παράδοση του κρασιού κρατάει σχεδόν από τα μέσα του 19ου αιώνα. Περιστοιχισμένη από βουνά, η κοιλάδα είναι ένα ζεστό μέρος, που δέχεται όμως την ευεργετική δροσιά του Ειρηνικού ωκεανού, με αποτέλεσμα διαφορετικά μικροκλίματα, από τα οποία επωφελούνται οι αμπελώνες ανάλογα με την τοποθεσία τους.

Εκτός από την ποιότητα πολλών κρασιών που παράγονται στη Napa Valley, για άλλο ένα πράγμα ένιωσα σίγουρη κατά την περιήγησή μου: το κρασί εδώ δεν είναι απλώς μια παραγωγική διαδικασία ή ένα προϊόν για λίγους. Όλη η περιοχή ζει και κινείται με άξονα το κρασί, ενώ τα οινοποιεία δεν είναι μόνο χώροι παραγωγής, αλλά και τόποι συνάντησης. Ντόπιοι και επισκέπτες επιστρέφουν ξανά και ξανά, για να παρατηρήσουν τα αστέρια με ένα Cabernet στο χέρι, για να λιαστούν σε ξαπλώστρες δίπλα στα αμπέλια, για να συμμετάσχουν σε κάθε λογής απίθανη εμπειρία. Τα κτήματα φιλοξενούν συναυλίες, ζωγραφικές εκθέσεις, γνωστούς σεφ, μέχρι και διαδρομές με «γουρούνες» ή πάρτι με χορό και μουσική.

Στο Bouchaine Winery, ένα από τα μικρά οινοποιεία του δικού μας tour, κάθε Κυριακή οι οινόφιλοι μπορούν να έρθουν με τον σκύλο τους και να κάνουν βόλτα στα κτήματα, ενώ συχνά διοργανώνεται η βραδιά «star gazing»: δύο μεγάλα τηλεσκόπια στήνονται ανάμεσα στα αμπέλια και τα κρασιά σερβίρονται υπό το φως κεριών. «Δεν θέλουμε ο κόσμος απλώς να αγοράζει το κρασί μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα γύρω από αυτό που κάνουμε, να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι μόνο καταναλωτές. Το να είναι το κτήμα ανοιχτό σε όλους και να προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζονται με την οινοποσία ωφελεί και εμάς τους ίδιους. Οι εποχές που ο οινοποιός ήταν κλεισμένος στα κελάρια ανήκουν στο παρελθόν. Τόσο στον χώρο του κρασιού όσο και σε αυτόν του φαγητού με το farm to table, οι παραγωγοί έρχονται όλο και πιο κοντά με το κοινό τους. Και αυτό δεν είναι μόνο μάρκετινγκ, αλλά τρόπος ζωής», λέει ο Κρις καθώς μας υποδέχεται στο οινοποιείο Bouchaine. Ετησίως παράγουν περίπου 260.000 φιάλες και θεωρούνται από τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Την ίδια λογική συμμερίζονται όμως τα περισσότερα οινοποιεία της Napa Valley, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι πιο εξωστρεφή από ποτέ, δίνοντας αξία στην ευρύτερη περιοχή μέσω του οινοτουρισμού.

Επόμενος σταθμός η πόλη Sonoma, που μοιάζει με σκηνικό ταινίας ακόμα περισσότερο από τη Napa. Η τεράστια πλατεία (Sonoma Plaza) με τα δέντρα και το γκαζόν, δημιούργημα του ισπανόφωνου κυβερνήτη Mariano Vallejo, αποτελεί Μνημείο Εθνικής Κληρονομιάς, καθώς πρωταγωνίστησε το 1846 στην εξέγερση ενάντια στη μεξικανική διοίκηση. Την ιστορία της περιοχής αλλά και της τοπικής παραγωγής κρασιού μαθαίνουμε στο οινοποιείο Three Sticks, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο του 1842 και διαθέτει μια ενδιαφέρουσα συλλογή ιστορικών και παλιών αντικειμένων. Περίπου 30 αίθουσες γευσιγνωσίας λειτουργούν γύρω από τη Sonoma Plaza και άλλα τόσα εστιατόρια και μαγαζιά.

Στον γυρισμό, και ενώ η ελάχιστη μπαταρία στα κινητά μας δεν σήκωνε άλλο instagram, ο ήλιος έδυε πάνω από τον Ειρηνικό και η γλυκιά ζάλη από την οινοποσία της ημέρας μάς έφερνε ένα ελαφρύ, αβίαστο χαμόγελο.

ΚΑΘΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα οινοποιεία στην περιοχή είναι ανοιχτά καθημερινά, συνήθως από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Παρ’ όλα αυτά, φροντίστε να τηλεφωνήσετε προτού ξεκινήσετε, ειδικά αν είναι περίοδος συγκομιδής ή άλλων εργασιών. Ενημερωθείτε επίσης από την ιστοσελίδα του για τις εκδηλώσεις που οργανώνουν. Τα Σαββατοκύριακα είναι πολύ πιθανό να είναι κάτι προγραμματισμένο, ενώ τις καθημερινές ο κόσμος είναι λιγότερος. Σε όλα θα βρείτε ειδικούς χώρους για να απολαύσετε τα κρασιά της γευσιγνωσίας – κελάρια, μπαρ ή και κήπους. Τα περισσότερα σερβίρουν και φαγητό, αλλά αναζητήστε ακριβείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα κάθε οινοποιείου και κάντε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την κράτησή σας.

Σημειώστε επίσης ότι στα πωλητήρια τα κρασιά είναι πιο φθηνά από ό,τι στις κάβες και ότι, αν αγοράσετε κρασιά συγκεκριμένης αξίας –την οποία ορίζει κάθε οινοποιείο–, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για τη γευσιγνωσία. Εκτός από το Bouchaine Winery (1075 Buchli Station Road, Napa, www.bouchaine.com, καθημερινά 10.30-16.30, από 20 δολάρια η γευσιγνωσία 5 κρασιών) και το Three Sticks (143 West Spain St, Sonoma, www.threestickswines.com, καθημερινά 09.00-17.00, από 40 δολάρια η γευσιγνωσία), ακολουθούν δέκα ακόμα προτάσεις για μοναδικές εμπειρίες στα οινοποιεία της Napa Valley.

Η Napa Valley σε αριθμούς*

• Μόλις το 4% της παραγωγής κρασιού της Καλιφόρνια αντιστοιχεί στη Napa Valley, παρότι από τα περίπου 4.400 οινοποιεία της πολιτείας το 1/4 βρίσκεται στην κοιλάδα και στις γύρω περιοχές. Περισσότερα από τα μισά οινοποιεία της Napa Valley και της Sonoma είναι επισκέψιμα και διαθέτουν αίθουσα γευσιγνωσίας.

• Το 50% των αμπελιών είναι Cabernet Sauvignon, ακολουθεί το Chardonnay με 15%, το Merlot με 11% και τα Pinot Noir και Sauvignon Blanc με 6% έκαστο. Συνολικά, στο 78% των αμπελώνων καλλιεργούνται κόκκινες ποικιλίες και στο υπόλοιπο 22% λευκές.

• Τα αμπέλια είναι φυτέμενα σε υψόμετρο από 0 έως 800 μ. Τα καλοκαίρια η θερμοκρασία κυμαίνεται την ημέρα από 27 έως 35° C, ενώ τα βράδια πέφτει στους 12-17° C.

• To 95% των οινοποιείων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Περίπου 8 στα 10 παράγουν λιγότερες από 120.000 φιάλες ετησίως.

Πηγή: Καθημερινή με στοιχεία από την Ένωση Οινοπαραγωγών Napa Valley Vintners