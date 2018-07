Να… ντιλ κανείς ή να μη ντιλ;

Δηλώσεις για την καταστροφή από την χθεσινή πυρκαγιά του ιστορικού κτηρίου των Ιταλικών Στρατώνων έκανε φυσικά και ο δήμαρχος Χανίων κ. Βάμβουκας λέγοντας ότι πρόκειται για «ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής, ένα εκπληκτικό διατηρητέο κτίριο.

• Δυστυχώς το βλέπουμε να τυλίγεται στις φλόγες. Δεν υπήρξε δυστυχώς η ενδιάμεση φροντίδα και η επιτήρηση που χρειαζόταν και, απ’ ότι φαίνεται, είχαν κάποια άτομα πρόσβαση μέσα… και προφανώς αυτή είναι η αιτία του κακού». Ο δήμαρχος Χανίων κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τώρα περισσότερο από ποτέ το αίτημα το κτίριο να περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου Χανίων.

• Μεταξύ άλλων είπε ακόμα: «Ότι και να συμβεί αυτό θα είναι το μελλοντικό δημαρχείο Χανίων. Μάλιστα αυτό που συνέβη με έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο ώστε εδώ και τώρα να περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου». διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι «ευτυχώς το κτίριο είναι αποτυπωμένο κι έτσι μπορεί ν’ ανακατασκευαστεί».

• Λέτε να έχουμε ένα νέο ντιλ …α λα «Μαρκοπούλου»;

• Οπότε το φάντασμα των Ιταλικών στρατώνων, μεταφυσικά, θα τριγυρνά μερόνυχτα την πόλη θέτοντάς μας το υπαρξιακό ερώτημα: To be or not to be? Να ζεις(…α λα «Μαρκοπούλου») ή να μην ζεις ;

• Να… ντιλ κανείς ή να μην ντιλ; (Το deal or not to deal?)

Y.Γ. Είχε ήδη γραφτεί και αποσταλεί το κείμενο στα Χ.ν. όταν διαβάσαμε ότι ο υπουργός κ. Γ. Σταθάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει έτοιμα 6 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου. Από ποιόν όμως θα αποκατασταθεί; Από το ίδιο το ΥΠ.Ε.ΘΑ; Θα παραχωρηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων που το είχε ζητήσει ή Δτο δήμο Χανίων που επίσης το ζητά και μάλιστα μετ’ επιμονής;

* Από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι από δήμαρχο Χανίων κ. Βάμβουκα, τους βουλευτές Χανίων Μπαλωμενάκη και Βαγιωνάκη και τη γγ του Υπ Πολιτισμού κυρία Μαρία Βλαζάκη “βγαίνει” ότι για να χρηματοδοτηθεί το κτήριο πρέπει να γίνει μελέτη. Και για να γίνει μελέτη πρέπει να αποφασιστούν οι χρήσεις. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να ανοίξει συζήτηση στα Χανιά για το τι θα γίνει το κτήριο. Μετά πρέπει να αποφασιστεί σε ποιόν θα παραχωρηθεί – ΑΝ παραχωρηθεί.

* Καλό …κόκκινο Μάη. Και δεν εννοούμε τον φετινό εκλογικό Μάη– όπως όλα δείχνουν.