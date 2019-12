Μεταπτυχιακό από το ΕΒΕΧ

Το Επιμελητήριο Χανίων παρουσιάζει, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better Skills – Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται στην αίθουσα του Επιμελητηρίου δύο φορές το μήνα, Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00).

Η Νέα Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και το Κόστος Διδάκτρων, έπειτα από αίτημα του Επιμελητηρίου Χανίων για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, διαμορφώνεται στις 2.500€ με δυνατότητα εξόφλησης σε 9 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Επιμελητήριο Χανίων Ηλίας Κυριακόπουλος | 28210 52329 | epimel@chania-cci.gr

360U Betters Skills – Better Business | Κατερίνα Δογκάκη | 210 00 81 299 | info@360u.gr