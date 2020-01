Mε τη νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο ξεκινάει το Athens Fashion Film Festival

Μετά την περσινή πρεμιέρα του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Athens Fashion Film Festival μετακομίζει στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, όπου θα διεξαχθεί στις 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το φετινό πρόγραμμα, με τίτλο «Όταν η ηθική συναντάει την αισθητική», περιλαμβάνει 80 fashion films μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά αφιερώματα, θεματικά πάνελ και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον.

Ταινία έναρξης θα αποτελέσει το «The Staggering Girl» του Λούκα Γκουαντανίνο. Στη νέα του ταινία, ο Ιταλός δημιουργός του «Call me by your name» σκηνοθετεί για λογαριασμό του οίκου Valentino, και επιστρατεύει σταρ, όπως η Julianne Moore, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του «Call My By Your Name» και της «Suspiria». Για την πραγματοποίησή της, ο Λούκα Γκουαντανίνο συνεργάστηκε με τον Creative Director του Valentino, Pierpaolo Piccioli, ενώ τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο σπουδαίος Ryuichi Sakamoto.

Μετά την προβολή του στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και λίγο πριν την παγκόσμια διανομή του, τo «Staggering Girl» αποκαλύπτεται στο ελληνικό κοινό, το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης (ώρα έναρξης τελετής: 20.30).

Στην ταινία, μια συγγραφέας σε δημιουργικό αδιέξοδο, βυθίζεται σε ένα ενδοσκοπικό ταξίδι που θα τη φέρει από τη Νέα Υόρκη πίσω στη Ρώμη και το πατρικό της, για μια επείγουσα συνάντηση με την ηλικιωμένη πια μητέρα της.

Συνδυάζοντας το μοντέρνο με το διαχρονικό, ο Γκουαντανίνο σκηνοθετεί μια βαθιά προσωπική ιστορία, πλασμένη από σύμβολα και αναμνήσεις. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στο παρελθόν, δεν πρόκειται για διαφήμιση. Το «Staggering Girl» είναι ένα αυτόνομο μεσαίου μήκους κομψοτέχνημα, όπου η υψηλή αισθητική και η συνειρμική αφήγηση μετατρέπονται στο πρίσμα που αναλύει στην οθόνη ακέραιο το φάσμα του σύγχρονου fashion film. Μια καλειδοσκοπική ματιά που πηγάζει από τη μόδα και το σινεμά και φτάνει μέχρι τα βαθύτερα επίπεδα της ύπαρξης.