ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Λήξη εκθέσεων

Εορταστική λήξη σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ. της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Freakshow» του Αντώνη Φραντζεσκάκη που παρουσιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Match More και της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Delirium Classicum» της Γεωργίας Ματσαμάκη που παρουσιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Match More Underground με ξενάγηση στα έργα και των δύο εκθέσεων από τους επιμελητές Δρ Κωνσταντίνο Β. Πρώιμο και Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη μαζί με συζήτηση των καλλιτεχνών με το κοινό. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα τρυφερό μουσικό αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι από τη Ζωή Κολλάρου.

Η εκδήλωση οργανώνεται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον σε συνεργασία με τις Αίθουσες Τέχνης Match More και Match More Underground. Οι Αίθουσες Τέχνης Match More και Match More Underground βρίσκονται στην οδό Δημοκρατίας 351, στον Πλατανιά Χανίων».