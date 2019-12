Ισχυρή Παρουσία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του «Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς» που χρηματοδοτείται από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και το «Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης» θα συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος «στόχος του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας του με Ιδρύματα του εξωτερικού όπου διδάσκουν και αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα επιφανείς Έλληνες επιστήμονες. Στα πλαίσια του 3ου κύκλου του προγράμματος, το ΠΚ εξασφάλισε 8 από τις συνολικά 37 υποτροφίες που δόθηκαν πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα φιλοξενήσει διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες από έξι Ιδρύματα της Βορείου Αμερικής: Harvard University, University of Maryland, Temple University, University of Akron, University of Alberta, Emory University. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα θα αφορούν μία ευρεία ποικιλία ζητημάτων, από τη σχεδίαση τεχνολογιών μεταβολικής βιολογίας και επεξεργασίας γονιδιώματος στην μελέτη της ιστορίας της Μέσης Ανατολής και του Ισλάμ, από τις νευροεπιστήμες, τη νευροφυσιολογία και την ηλεκτροεγκεφαλογραφία στην έρευνα για τον πολιτισμό της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου κατά την δεύτερη χιλιετία π.Χ. και από την ανάπτυξη των μελλοντικών δικτύων υπολογιστών στη διεύρυνση των τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες»