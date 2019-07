Ισχυρός σεισμός στην Αθήνα

Ισχυρός σεισμός 5,1 βαθμών έπληξε στις 14:13 την Αττική, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η Πυροσβεστική για την ώρα έχει λάβει κλήσεις για εγκλωβισμένους σε ασανσέρ, όπως μεταδίδουν αθηναικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην Πάρνηθα, πιθανώς στο ρήγμα που προκάλεσε τον πολύνεκρο σεισμό του 1999, περίπου 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και κοντά στην Μαγούλα.

Ο πρώτος υπολογισμός τοποθετεί το εστιακό βάθος τα δύο χιλιόμετρα, που είναι πολύ ρηχός, αν και αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στην συνέχεια. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια.

Σε πολλές περιοχές οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτουργούν. Στην Αθήνα και στον Πειραιά καταγράφονται διακοπές ρεύματος.

Ο Καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Βασίλης Καρακώστας μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται δυτικά εκείνου του μεγάλου σεισμού του 1999.

Όπως τόνισε πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική ένταση που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής, με τους μετασεισμούς που έχουν ακολουθήσει να είναι πολύ μικρότερης έντασης.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι εκτιμήσεις που γίνονται μέχρι ώρας αλλά και τα στοιχεία δεν μπορούν να είναι σαφή, σε κάθε περίπτωση το εστιακό βάθος σίγουρα είναι άνω μεγαλύτερο των 10 χιλιομέτρων, χαρακτηριστικό ισχυρών σεισμικών δονήσεων.

Για ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλο το λεκανοπέδιο και στην κεντρική Ελλάδα, έκανε λόγο ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα το ρήγμα που τον προκάλεσε, δηλαδή εάν προέρχεται από το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τον φονικό σεισμό του 1999 ή από κάποιο παρακλάδι αυτού.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι θα πρέπει οι πολίτες για τις επόμενες ώρες να είναι ήρεμοι, ενώ επισήμανε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα μέχρι να βεβαιωθούν εάν ήταν ο κύριος σεισμός.

