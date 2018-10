Ημέρες κινηματογράφου στα Χανιά – Περισσότερες από 150 ταινίες στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ

Ημέρες κινηματογράφου θα ζήσουν και φέτος στα Χανιά.

Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (Chania Film Festival), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Περισσότερες από 150 ταινίες που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, αλλά και κινηματογραφικής τέχνης συγκροτούν το φετινό πρόγραμμα. Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και σημαντικός αριθμός από animation εντάσσονται σ’ αυτό. Επίσης ειδικές προβολές, αφιερώματα, και ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων για σχολεία, στο πλαίσιο της δράσης cineΜαθήματα.

Οπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, το 6ο φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου με την προβολή της ταινίας: «Το μετέωρο βήμα του πελαργού», του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Τιμώμενα πρόσωπα στην πρεμιέρα θα είναι:

•Η κ. Φοίβη Οικονομοπούλου-Αγγελοπούλου, σύντροφος στην ζωή και παραγωγός των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου

•Η κ. Ελένη Καραίνδρου, συνθέτης και ο κ. Γιώργος Αρβανίτης, διευθυντής φωτογραφίας, σταθεροί συνεργάτες του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, για 10 ημέρες η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά κινηματογραφικά στα Χανιά με:

ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ:

•“Ταξιδεύοντας με τον Μίκη”, Docufiction του Αστέρη Κούτουλα, κάνει Φεστιβαλική Πρεμιέρα στα Χανιά. Από το γεμάτο εναλλαγή ιστορικό και ακατέργαστο οπτικό υλικό των περίπου 600 ωρών που γύρισε σε διάστημα 30 ετών, ο Αστέρης Κούτουλας συμπυκνώνει μέσα σε μιάμιση ώρα στιγμές που παρουσιάζουν την αυθεντική εικόνα του μουσουργού, «πνευματικού αναρχικού» Μίκη Θεοδωράκη.

•Ελληνική πρεμιέρα για την ταινία The Invisibles / Οι Αόρατοι, της Renate Zylla. Tέσσερις Εβραίοι επιβιώνουν του Τρίτου Ράιχ μέσα στην καρδιά του Λονδίνου και γίνονται “αόρατοι”.

•“Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου”, του Πέτρου Χαραλάμπους σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Μια δυνατή, ανθρώπινη ιστορία γίνεται ταινία. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Σωτήρη Χατζηπαναγή, αγνοούμενου της τουρκικής εισβολής το 1974 στην Κύπρο.

•Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα για την ταινία Risking Light, της Dawn Mikkelson. Ερευνώντας την ανθεκτικότητα και την οδυνηρή διαδικασία της μετάβασης από τη θλίψη στη συμπόνια μέσα από τρεις ιστορίες.

•Ελληνική πρεμιέρα για το Gurs, Historia Y Memoria, της Veronica Saenz Gimenez. Το Γκουρς είναι κάτι παραπάνω από ένα μέρος. Το Γκουρς υπήρξε καταυλισμός προσφύγων για την στέγαση των Ισπανών υποστηρικτών της Δεύτερης Ρεπούμπλικας, που σύντομα όμως μετατράπηκε σε φυλακή.

•Ελληνική Πρεμιέρα και για το Hero Steps, του Henry Rincon. Ο Eduardo είναι φτωχός, έχει μόνο ένα πόδι εξαιτίας μίας νάρκης στον πόλεμο της Κολομβίας, αλλά δεν έχει χάσει την ικανότητα να ονειρεύεται. Ονειρεύεται να συμμετάσχει στο τουρνουά ποδοσφαίρου, στο χωριό του.

•The Box, της Cotur Cirisoglou. Ένα μοναδικό animation που αποτυπώνει την ευτυχισμένη ζωή ενός παιδιού από τη Συρία, η οποία αλλάζει μετά τον ξαφνικό πόλεμο, γίνεται πια αγωνιώδης.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

•A Voix Haute / Μίλα Δυνατά | Speak Up, σε σκηνοθεσία Stéphane de Freitas. Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα φοιτητών από τα προάστια του Παρισιού, που παίρνουν μέρος σε ετήσιο διαγωνισμό ρητορικής.

•Με περισσότερα από 12 βραβεία το Sing, ουγγρική δραματική μικρού μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία Κριστόφ Ντέακ, ακολουθεί την Ζόφι που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο της σχολείο…

•The Cleaners / Οι Καθαριστές, των Εmil Block και Μοritz Riesewieck. Ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για τη λογοκρισία και τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εργαζόμενους στη Silicon Valley, οι οποίοι καθημερινά διαγράφουν ενοχοποιητικές φωτογραφίες και βίντεο από το Facebook, το YouTube, το Twitter.

•Με μια μεγάλη φεστιβαλική διαδρομή η ταινία LINES, του Βασίλη Μαζομένου. Επτά ιστορίες από επτά ανθρώπους που έχουν ήδη φτάσει στο όριο της κατάρρευσης. Τους ενώνει το ύστατο τηλεφώνημα στη “Γραμμή Ζωής”. Η τελευταία τους ελπίδα. Μια ταινία για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

•Ευρώπη το Όνειρο, της Αννέτας Παπαθανασίου και του Άγγελου Κοβότσου. Τρεις έφηβοι, ένας Έλληνας, ένας Σύρος κι ένας Αφγανός, ονειρεύονται μια ελεύθερη ζωή σε μια «τέλεια» Ευρώπη.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

•Αναζητώντας τον Καζαντζάκη, το ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Σκούρα. Μια «πινελιά» στο πορτραίτο του συγγραφέα και ταυτόχρονα ένα συναρπαστικό ταξίδι, που με πρωτοτυπία, τόλμη και σεβασμό, μας αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του.

•Νίκος Μαμαγκάκης Λόγος Τελευταίος, του Τάκη Σακελλαρίου. Ο Νίκος Μαμαγκάκης εξομολογείται για τελευταία φορά. Οικείος και άγνωστος, διεθνής και εντόπιος, ελιτιστής και λαϊκός, υπηρέτησε πολλά μουσικά είδη και άφησε κομμάτια εμβληματικά. Σημαντικό οπτικοακουστικό υλικό από κάποια μοναδικά διασωθέντα αποσπάσματα από την τελευταία συναυλία του και τις πρόβες, πλαισιώνουν 84 χρόνια μουσικού βίου: μια παρακαταθήκη πάθους για τον άνθρωπο, την τέχνη, τη ζωή.

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

•Ο αδερφός μου, του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Παραμονή Χριστουγέννων. Σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο ένας νεαρός με ένα σιδερένιο λοστό προκαλεί το απόλυτο χάος…

•Το Κωφό Παιδί, σε σκηνοθεσία Alex de Ronde. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης του γιου του σκηνοθέτη. Παρουσιάζει το πορτραίτο της ζωής ενός χαρισματικού νέου άνδρα, που τυγχάνει να είναι κωφός.

•Είμαι ένας χορευτής, του Τάσου Πετρόπουλου. Τέσσερις άνθρωποι με διαφορετικές αναπηρίες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σύγχρονο χορό.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Στην Ευρώπη του 2018, δεν θα μπορούσε να λείπει ένα βλέμμα στο προσφυγικό ζήτημα.

•Ένα σχολείο ενάντια στον Ρατσισμό. Μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, η προσφυγική κρίση μεταφέρθηκε στην ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων στα σχολεία. Τη σχολική χρονιά 2016 – 2017, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σ’ ένα παράλογο πεδίο μάχης, εξαιτίας ρατσιστών που αντιδρούσαν στη φοίτηση επτά παιδιών στις απογευματινές τάξεις. Σκηνοθεσία /Διεύθυνση φωτογραφίας /Μοντάζ: Μιχάλης Αγραφιώτης.

•Border Souls, του Τάκη Μπαρδάκου. Ένα ντοκιμαντέρ για την ομορφιά της τραγωδίας των προσφύγων και την αλληλεγγύη, μέσα στο χάος της Ειδομένης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Να ονειρεύεσαι απ’ τα θρανία

Το αφιέρωμα συνθέτουν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Ταινίες με διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές, διαφορετικές αναφορές στο χρόνο, στις τεχνικές… Ταινίες που συναντιούνται όμως στην αναζήτηση του Ονείρου…

Το αφιέρωμα «Να ονειρεύεσαι… απ’ τα θρανία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

•Το animation, Το Αγόρι και ο Κόσμος, του Ale Abreu με πρωταγωνιστή ένα μικρό αγόρι που ξεκινά ένα ταξίδι ανακάλυψης της πραγματικότητας που το περιβάλλει, αναζητώντας τον πατέρα του. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2016, ενώ έχει αποσπάσει περισσότερα από 45 διεθνή βραβεία.

•Το ντοκιμαντέρ Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944, του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη. Μια ταινία, που μέσα σε λίγους μήνες γνώρισε την απολυτή αποδοχή του κοινού σε Φεστιβαλικές και Ανοιχτές Προβολές.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΗΚΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…

•Ο Δημήτρης Κατσιμίρης με την ταινία Fake News.

•Ο Βασίλης Σταυρόπουλος με το LIVE.

•Ο Μανώλης Μαυρής με το Maneki Neko.

•Ο Ευριπίδης Καρύδης με το 98.

… ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ…

•Ο Γιάννης Γεωργουδάκης με την ταινία Mute City.

•Η Ντίνα Κοκόση με το Αγάπη έτσι.. κι αλλιώς.

•Η Κωνσταντίνα Πάλλη με το Οι Γείτονες.

•Η Ευδοξία Οικονομάκη με το Οδός Σκρυδλώφ

…ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ANIMATION

•On Melancholy – The School of Life, της Hanna Jacobs.

•Χρυσόψαρο, του Γιώργου Αγγελόπουλου.

•The Story of a Motorbike, του JunQing DuanMu.

•How are you today? της Σοφίας Μαρκατάτος.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

•Το Μπαλκόνι – Μνήμες Κατοχής, του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη. Η ιστορία ενός ναζιστικού εγκλήματος στο χωριό Λιγκιάδες, στο επονομαζόμενο Μπαλκόνι των Ιωαννίνων.

•Απαγορευμένη Επίσκεψη, του Νίκου Θεοδοσίου. Ένα οδοιπορικό στις Χούρδες, στην Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας. Αναζητώντας τα χνάρια του Μπουνιουέλ και της απαγορευμένης ταινίας του, Γη χωρίς Ψωμί.

•Θεσσαλονίκη 1917: η φωτιά που γέννησε μια πόλη, του Γρηγόρη Βαρδαρινού. Ένα ντοκιμαντέρ 60’, στο οποίο εξιστορείται, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, το χρονικό της καταστροφής και της αναγέννησης της Θεσσαλονίκης, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

•Μεγάλοι Έλληνες Μουσικοί – Νικόλαος Μάντζαρος, του Σταμάτη Τσαρουχά.

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, το 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του να ζήσουν την εμπειρία της μεταμεσονύχτιας προβολής. Φέτος, το αριστούργημα της βρετανικής περιόδου του Άλφρεντ Χίτσκοκ: 39 Σκαλοπάτια.

ΒΩΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Για μια ακόμη χρονιά Μουσικός Διάλογος Βωβού Κινηματογράφου

Επί σκηνής, ο Γιώργος Σαλτάρης στο πιάνο & ο Γιάννης Παπατζανής στα κρουστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ VIDEO DANCE

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία μας με το Agite y Sirva · Festival Itinerante de Videodanza, με την παρουσίαση της ενότητας,

Screendance Award 2018

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων φιλοξενεί στο πρόγραμμά του 4 ενότητες από άλλα Φεστιβάλ:

•Πρόγραμμα Euphoria με ταινίες για το προσφυγικό πρόβλημα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

•Μαθητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων από την Camera Zizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

•Εκπαιδευτικές ταινίες από το Φεστιβάλ Synthesis.

•Μια επιλογή ταινιών από το Φεστιβάλ Ταινιών πολύ μικρού μήκους, Tress Court

Και πολλές ακόμα ταινίες…

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝ – ΟΜΙΛΙΕΣ

•Από τα fake news στη Δημοσιογραφία! Ένας Like… δρόμος !

Μια συζήτηση πολλών προκλήσεων.

•Συν – Oμιλούμε για τις Τέχνες και την Κοινωνία. Μια βιωματική δράση στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με φόντο την Μουσική, την Φωτογραφία, τον Κινηματογράφο, τον Χορό.

•Η Ομάδα Σκασιαρχείο έρχεται στο Φεστιβάλ για μια Θεωρητική και Πρακτική προσέγγιση της Παιδαγωγικής Φρενέ.

•Συζήτηση με αφορμή την ταινία, Kalimera Men Beirut /Καλημέρα από τη Βηρυτό, του Τζορτζ Ιντ και το βιβλίο, Με θέα στο Λεβάντε, της Νίκης Τρουλλινού. Τη συζήτηση «οδηγούν» οι δημιουργοί, Τζορτζ Ιντ και Νίκη Τρουλιννού.

•Συζήτηση για το Σχολείο και τον Κινηματογράφο. Εστιάζουμε στο Ντοκιμαντέρ ως Εργαλείο Μάθησης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δημιουργοί από το χώρο της Τέχνης & Ειδικοί από το χώρο του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης, όλοι Καλεσμένοι του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, επισκέπτονται τα σχολεία της ενδοχώρας του νομού και συνομιλούν με τις εκπαιδευτικές κοινότητες…

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ…ΠΑΕΙ ΣΙΝΕΜΑ!

Για μια ακόμη χρονιά, στον προαύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, στεγάζεται ραδιοφωνικό studio με ειδικές εκπομπές, το πρωί με τα σχολεία και το απόγευμα με τους φίλους του Φεστιβάλ, στον παλμό του Φεστιβάλ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3 Εκθέσεις και 2 εγκαταστάσεις στο 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

•Η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων επιστρέφει, για δεύτερη χρονιά, στον ίδιο χώρο με μια νέα έκθεση. Θέμα της, η Ευρώπη των λαών και τίτλος της, Sweet Europe / Γλυκιά Ευρώπη.

•Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος υποδεχόμαστε την έκθεση ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΗ ΤΟΥ ’68. Έκθεση 43 φωτογραφιών του Φιλίπ Γκρα. Μια μαρτυρία των γεγονότων του Μάη του ‘68, στη Γαλλία.

•Μade in Europe. Μιλώντας για το προσφυγικό χωρίς λόγια. Έκθεση σκίτσων του Μιχάλη Κουντούρη. Η έκθεση περιλαμβάνει σκίτσα που γέννησε η προσφυγική κρίση, η ξενοφοβική Ευρώπη, οι κοινωνίες των κλειστών συνόρων και των συρματοπλεγμάτων απέναντι στους πρόσφυγες των πολέμων, που η ίδια δημιούργησε και συντηρεί.

•Έκθεση – Εγκατάσταση με τίτλο «Το μετέωρο βήμα του πελαργού. 27 χρόνια μετά». Η έκθεση «συμπληρώνει» την πρεμιέρα του Φεστιβάλ. Παράλληλα με την προβολή της ταινίας, παρουσιάζεται υλικό από το έργο τριών δημιουργών της, του Σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, του Διευθυντή Φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη και της Συνθέτριας Ελένη Καραΐνδρου. Αφίσες, Φωτογραφίες, Περιοδικά, Aποκόμματα Eφημερίδων και Εκδόσεις συνθέτουν ένα απόλυτα κινηματογραφικό τοπίο.

Υλικό – Επιμέλεια Έκθεσης: Λευτέρης Λαμπράκης.

•Ο Walter Lassally, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, αποτελεί το θέμα της δεύτερης Έκθεσης – Εγκατάστασης του Φεστιβάλ. Στην έκθεση παρουσιάζονται αφίσες, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα και προσωπικά του αντικείμενα. Ξεχωριστή θέση έχει το βραβείο που πήρε το 2008 από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφιστών για τη συνολική προσφορά του στην ‘Έβδομη Τέχνη.

Υλικό – Επιμέλεια Έκθεσης: Λευτέρης Λαμπράκης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 εκδόσεις στο 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

•Κινηματογράφος & Δημιουργική Γραφή: Μαθήματα Κινηματογραφικού Γραμματισμού, του Σταύρου Γρόσδου.

•Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού. 27 Χρόνια Μετά. Ειδική έκδοση για την πρεμιέρα του Φεστιβάλ, την οποία υπογράφουν ο Αντώνης Περιβολάκης και ο Λευτέρης Λαμπράκης.

•Walter Lassally, Μια Συνομιλία, του Λευτέρη Λαμπράκη.

MASTERCLASSES – WORKSHOPS – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – EVENTS

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ υπάρχουν:

•Επτά ειδικά σχεδιασμένα masterclasses και εργαστήρια.

•Παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, ειδικές εκδόσεις, πάρτι, γεύσεις….

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Κρήτης, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Δράσης Cine Μαθήματα και των άλλων Εκπαιδευτικών Δράσεων του Φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί:

•15 ειδικές προβολές για Σχολεία, με ειδική κατανομή ανά ηλικία.

•35 ειδικά εργαστήρια για Σχολεία, με οπτικοακουστικά θέματα.

•Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί Ειδικό Αφιέρωμα στο Προσφυγικό Ζήτημα , με Έκθεση και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πληροφορίες για τα cineΜαθήματα, στην διεύθυνση

www.chaniafilmfestival.com/cinemathimata

Ολες οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι με Ελεύθερη Είσοδο και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Προαιρετική εισφορά Κοινωνικού Εισιτηρίου – ξηρά τροφή ή φάρμακα –

που διανέμονται σε Κοινωνικές Δομές των Χανίων.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

τελούν υπό την Αιγίδα: των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

& Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, των Δήμων Χανίων και Πλατανιά και έχουν τη συνέργεια των σημαντικότερων φορέων

του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στην διεύθυνση:

https://www.chaniafilmfestival.com/movies