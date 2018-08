ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Εικαστικές εκθέσεις από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια (2008-2018) πολιτιστικής παρουσίας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον παρουσιάζει μια σειρά εικαστικών εκθέσεων για το 2018 με επετειακό χαρακτήρα και πνεύμα εξωστρέφειας.

Στο εορταστικό πλαίσιο «2008-2018: 10 Χρόνια Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον» θα παρουσιαστούν δράσεις πολιτισμού εκτός των συνόρων της Ελλάδας με τη συνεργασία ιδρυμάτων και φορέων πολιτισμού του εξωτερικού επεκτείνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογος μέσω της σύγχρονης τέχνης.

1. Στο πλαίσιο της σειράς δράσεων πολιτισμού «Από την Τεχεράνη στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Τεχεράνη» ήδη παρουσιάζεται (14.7.2018-11.11.2018) η εικαστική έκθεση «Το Εκπληκτικό Φως της Ίδιας σου της Ύπάρξεως! / 8+8 Γυναίκες Εξερευνούν την Έμφυλη Ταυτότητα» με έμπνευση από το στίχο του Πέρση λυρικού ποιητή του 14ου αιώνα Χαφέζ, με συμμετοχή 8 Ιρανών γυναικών ζωγράφων και 8 Ελληνίδων ζωγράφων στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον στο Δρομόνερο, Δήμος Πλατανιά, Νομός Χανίων, Κρήτη.

Στο δεύτερο βήμα των δράσεων πολιτισμού «Από την Τεχεράνη στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Τεχεράνη» θα παρουσιαστεί η εικαστική έκθεση «ἐν κακοῖς ὅμως ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καθ᾽ ἡμέραν / 8 Ιρανοί + 8 Έλληνες Καλλιτέχνες διερευνούν τη Ζωή ως Αξία» με έμπνευση από το στίχο της τραγωδίας Πέρσες του Αισχύλου και συμμετοχή 8 Ιρανών (4 γυναίκες και 4 άνδρες) καλλιτεχνών και 8 Ελλήνων (4 γυναίκες και 4 άνδρες) καλλιτεχνών στην Τεχεράνη με εγκαίνια το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018, στις 18:00. Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος & Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

2. Υπό την αιγίδα των Προξενείων της Ελλάδας και της Κύπρου στην Αγία Πετρούπολη θα πραγματοποιηθεί εικαστική έκθεση με τίτλο την θρυλική φράση του Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud, 1856–1939) στα γερμανικά: «DIE KUNST IST EIN AUSWEG BEI SEXUELLEN PROBLEMEN» (μετάφραση: Η τέχνη είναι μια διέξοδος από τα σεξουαλικά προβλήματα, Art is a way out of sexual problems, Искусство – это выход из сексуальных проблем) στο Μουσείο των Ονείρων του Φρόυντ της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018, στις 17:00, και η διάρκειά της θα είναι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2018.

3. Εορτάζοντας τα 10 χρόνια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον (2008-2018) και τα 35 χρόνια της Galerie Desmos (14 Rue Vandamme, 75014, Paris) και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στo Παρίσι και τη συνεργασία του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων θα πραγματοποιηθεί εικαστική έκθεση στο Παρίσι με τίτλο τον πρώτο στίχο από το ποίημα του Γάλλου ποιητή Joachim Du Bellay (1522-1560): «Heureux qui, comme Ulysse…» (μετάφραση: Ευτυχής όπως ο Οδυσσέας…) με εγκαίνια το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στις 18:00, και συμμετοχή 15 Ελλήνων καλλιτεχνών. Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος & Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.