Ιάσιμη τελικά είναι η αλλεργία στα φιστίκια

Η αλλεργία στα φιστίκια μπορεί να κατανικηθεί με μια πρωτοποριακή θεραπεία που σιγά σιγά «οικοδομεί» την ανεκτικότητα στο έδεσμα, όπως έδειξε μεγάλη μελέτη. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής κανείς από τους 500 συμμετέχοντες στη μελέτη, ηλικίας από τεσσάρων μέχρι δεκαεπτά ετών, από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, δεν μπορούσε να αντέξει ακόμα και ένα δέκατο μιας δόσης φιστικιών. Ωστόσο, λαμβάνοντας μικρές δόσεις του ξηρού καρπού για έναν χρόνο αποδείχθηκε ότι τα δύο τρίτα μπορούσαν να αντέξουν δύο ολόκληρα φιστίκια χωρίς να έχουν αλλεργική αντίδραση.

Η Εμιλι Πρατ, έξι ετών, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του ΒΒC ότι η θεραπεία άλλαξε σημαντικά τη ζωή της. «Δεν μπορούσα να φάω τούρτα στα πάρτι γενεθλίων που με καλούσαν και τώρα μπορώ», είπε. Σήμερα μπορεί να αντέξει να φάει περίπου επτά φιστίκια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να φάει και εδέσματα που περιέχουν ίχνη του ξηρού καρπού. Η μητέρα της Εμιλι, Σόφι, από το βόρειο Λονδίνο, δήλωσε ότι βίωναν την κατάσταση υπό συνεχές στρες. «Εξεπλάγην από το γεγονός ότι μπορεί να βρεις ίχνη φιστικιού και άλλων ξηρών καρπών σε όλα τα είδη των τροφίμων και ιδιαίτερα σε τρόφιμα που καταναλώνονται από παιδιά, όπως είναι τα κέικ, τα μπισκότα και τα παγωτά. Αυτό υπήρξε σημαντική αιτία άγχους». «Χρειάστηκε να μελετάμε με μεγάλη προσοχή τα περιεχόμενα κάθε συσκευασίας τροφίμου που έμπαινε στο σπίτι έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι η Εμιλι δεν επρόκειτο να καταναλώσει φιστίκια. Η αλλεργία της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ακόμα και ίχνη φιστικιού μπορούσαν να πυροδοτήσουν πολύ σοβαρή αντίδραση. Αυτό επηρέασε σημαντικά την οικογενειακή μας ζωή».

Ο βασικός ερευνητής της μελέτης Palisade, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, καθηγητής Τζορτζ ντι Τουά, ο οποίος είναι σύμβουλός στο παιδιατρικό νοσοκομείο Εβελίνα του Λονδίνου δήλωσε ότι «τα συμπεράσματα αυτής της πρωτοποριακής έρευνας είναι πολλά υποσχόμενα και υποδεικνύουν ότι θα καταφέρουμε τελικά να προστατεύσουμε τα παιδιά που είναι αλλεργικά στα φιστίκια από το να έχουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά την τυχαία έκθεσή τους στον αλλεργιογόνο παράγοντα. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα, καθώς ο αριθμός των παιδιών που διαγνώστηκε με αλλεργία στα φιστίκια διπλασιάστηκε τις δύο περασμένες δεκαετίες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί κανείς αυτήν την αλλεργία στα παιδιά και στις οικογένειές τους που πρέπει να ακολουθούν με μεγάλη αυστηρότητα διατροφή που δεν περιλαμβάνει καθόλου φιστίκια. Οι οικογένειες αυτών των παιδιών ζουν μονίμως υπό τον φόβο της τυχαίας έκθεσης, καθώς η αλλεργική αντίδραση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά βαριά και να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο».

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες που λάμβαναν είτε κάψουλες με πρωτεΐνη φιστικιού ή σκόνη ψευδοφαρμάκου. Η ποσότητα πρωτεΐνης φιστικιού που τους χορηγείτο αυξανόταν όσο περνούσε ο καιρός, έτσι ώστε να αποκτήσουν σιγά σιγά ανεκτικότητα στον ξηρό καρπό.