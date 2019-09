Η συνάντηση των G-7 στο Biarritz

Η συνάντηση των αρχηγών των 7 ισχυρότερων οικονομιών στον κόσμο, των λεγόμενων G7, στο Biarritz της Γαλλίας έχει τελειώσει.

Συγκλήθηκε φέτος από το Πρόεδρο Macron αλλά είχε σαν πρωταγωνιστήν, ακόμη και με τις σιωπές του, τον κ. Trump. Φαίνεται ότι όλοι προσπάθησαν να τα «παν καλά» μαζί του και να τον επαινούν (βλ. Peter Baker, “A delicate dance for G7 leaders”, The New York Times, August 24, 2019, p.4). Από το «America First” φθάσαμε στο «Donald First» (βλ. Jean-Cosme Delaloye, “L’ avencement du “Donald First” a Biarritz”, 24 Heures, 27 Αυγούστου, 2019, σελ. 17). Και ας μην ξεχνούμεν ότι ο κ. Trump προετοιμάζεται για τις Προεδρικές του 2020.

Κύρια θέματα όπως το Ιρανικόν τέθηκαν με πρωτοβουλίαν του κ. Macron που κατάφερε στο τέλος να αποσπάσει και από τις δύο πλευρές μιαν μη άρνηση για συνάντηση μεταξύ τους, αν φθάναμεν εκεί. Είναι κι’ αυτό κάτι.

Για το θέμα της Βόρειας Κορέας και του κ. Κιμ Γιογκ-Ούν, οι θέσεις του κ. Trump και του Ιάπωνα Πρωθυπουργού παρέμειναν αντίθετες. Ο κ. Μπόρις Johnson δεν παρέλειψεν κι’ αυτός να επαινέσει τον κ. Trump, λίγα, όμως, πέτυχε για το Brexit.

Εκείνος, του οποίου οι μετοχές ανέβηκαν και κέρδισε με τη διάσκεψη, ήταν ο οργανωτής της, ο κ. Mακρόν. Κατόρθωσε να μεσολαβήσει με επιτυχίαν, προς το παρόν, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και βρίσκεται επίσης παρών στη διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Ο κ. Trump έμεινε μέχρι τέλους στη διάσκεψη, δεν επανέλαβεν τα περυσινά έκτροπα της διάσκεψης του Καναδά και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους G7 στη πατρίδα του στην επόμενη διάσκεψη και μάλιστα στο δικό του κτήμα. Πάντα θα έχει, βέβαια, περισσότερο στο νουν του τις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές.