Οι μαθητές για το περιβάλλον

Μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα προετοιμάζονται για τη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2018!

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου «για μία ακόμα χρονιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε σχολεία ολόκληρης της χώρας, στην Εβδομάδα Εθελοντισμού “Let’s do it Greece 2018″, που θα διεξαχθεί από τις 23 – 27 Απριλίου.

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, με πληθώρα δραστηριοτήτων όπως καθαρισμός του σχολείου, δενδροφυτεύσεις, φροντίδα του λαχανόκηπου, εικαστικές παρεμβάσεις, επιδαπέδια παιχνίδια, υιοθέτηση χώρων, βάψιμο τοίχων, αλλά και δράσεων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Το 2017 συμμετείχαν περισσότερα από 1.400 σχολεία, το 10% των σχολείων της χώρας μας, και οι ιστορίες τους μιλάνε από μόνες τους:

“Αυτό που μας έμεινε είναι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ μας με σκοπό να ομορφύνουμε το σχολείο μας σε μια μέρα.” 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων.

“Ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες και σύμπραξη σχολείων.” Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.

“Ήταν αξιοσημείωτη η συμμετοχή των μαθητών και το καθάρισμα έγινε γιορτή. Η δράση απογειώθηκε όταν άρχισαν να σχηματίζονται τα πρώτα σχέδια στους τοίχους. τώρα το σχολείο έχει άλλη όψη και αύρα.” 3o ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” , η πανελλαδική εκστρατεία “Let’s do it Greece” είναι μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και τώρα έχει εξελιχθεί στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράση της χώρας.

Η φετινή θεματική είναι “Εθελοντισμός και Νεολαία”, και ήδη εκατοντάδες σχολεία έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για τη δράση, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Για να οργανώσετε κι εσείς δράση στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού, δηλώστε συμμετοχή στο www.letsdoitgreece.org.Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης σχολείων και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παραπάνω ιστοσελίδα»