Η κατάσταση στη Συρία σήμερα

Η κατάσταση στη Συρία σήμερα επικεντρώνεται στο θέμα της συριακής επαρχίας Idlib. Η επαρχία του Idlib είναι το τελευταίο προπύργιο της συριακής αντίστασης εναντίον του καθεστώτος του Bashar-Al-Assad.

H συνάντηση κορυφής που είχαν στην Τεχεράνη η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία δεν κατέληξε σε ομοφωνία σε μερικά θέματα. Η Τουρκία του Ερντογάν ζήτησε από τη Ρωσία και το Ιράν να σταματήσουν μια επικείμενη επίθεση εναντίον του Idlib, λέγοντας ότι η Άγκυρα δεν θα λάβει μέρος στο να βοηθήσει τα συμφέροντα του Al-Assad. O Πούτιν, από την άλλη μεριά, απέρριψε την έκκληση του Ερντογάν για κατάπαυση του πυρός στο Idlib.

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι δε θα λάβει μέρος σε μια τέτοια επιχείρηση. Η Τουρκία, ισχυρίζεται και προσπαθεί ούτως ώστε το Idlib να μην πέσει στις δυνάμεις του Assad παίρνοντας σαν πρόσχημα ότι η Τουρκία και η Ευρώπη θα κατακλυστούν από 3 εκατομμύρια ανθρώπους που θα εγκαταλείψουν την επαρχία.

Ποια είναι όμως η πραγματική αιτία που η Τουρκία δεν θέλει την πτώση του Idlib; Ασφαλώς τα δικά της συμφέροντα. Δεν θέλει, πρώτον, να καταληφθεί η επαρχία από τον Assad ο οποίος θα καταστεί πιο ισχυρός και επιπλέον έχει υπόψη της, όπως πάντα, το αιώνιο της πρόβλημα, ήτοι τους Κούρδους.

Η Τουρκία, με το μαινόμενο πόλεμο στη Συρία, έχει πάρει πλεονεκτήματα, και δημιούργησε μια ζώνη επιρροής την οποία χρησιμοποιεί εναντίον πολλών πλευρών στην διαμάχη αλλά κυρίως εναντίον των Κούρδων (βλ. Martin Chulov, «Turkey warns Russia an attack on Idlib will turn it into “lake of blood”», The Guardian, 8 Σεπτεμβρίου 2018). Επιπλέον η Τουρκία έχει εξοπλίσει και υποστηρίξει μέλη του λεγόμενου “Ελεύθερου Συριακού Στρατού”, ενός γκρουπ μαχητών εναντίον του Assad. Τους μαχητές τους οποίους εξόπλισε και εκπαίδευσε η Τουρκία, τους χρησιμοποίησε για να πολεμήσουν τον Assad και, προηγούμενα φέτος, τους χρησιμοποίησε για να εκδιώξουν τις κουρδικές δυνάμεις από το Afrin.

Στην Τουρκία για τους άνω λόγους και για άλλους λόγους δεν συμφέρει η κατάληψη της επαρχίας Idlib από το καθεστώς Assad.

Εν τω μεταξύ, ρωσικά και συριακά αεροπλάνα επανάρχισαν βομβαρδισμούς στο Idlib και Hama την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου ενώ οι δυνάμεις του Assad ενέτειναν την επίθεση τους εναντίον του Idlib. Η κατάσταση είναι ακόμα αδιευκρίνιστη.

Η Δυτική Ευρώπη καθώς και τα Ηνωμένα Εθνη εκφράζουν φόβους για ανθρωπιστική καταστροφή που θα έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες.

Κι όπως πάντα το θύμα είναι ο συριακός λαός, ο οποίος πληρώνει το τίμημα που έχουν τα συμφέροντα των Δυνάμεων.

10 Σεπτεμβρίου 2018