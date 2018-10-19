Οι υποψήφιοι στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων
Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων θα πραγματοποιηθούντην ερχόμενη Κυριακή 21 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Σφακίων από τις 8:00 π.μ έως και τη δύση του ηλίου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγούν 11 μέλη. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εκλεγούν.
α)Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και 6 Τακτικά μέλη.
β) και Αναπληρωματικά Μέλη.
3.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν 3 μέλη.
4.Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα εκλεγούν 6 εκπρόσωποι .
Οι υποψηφιότητες, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής :
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΝΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος: ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αντ/δρος: ΠΑΣΣΑΡΙΒΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΕΛΗ:
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΑΡΑΚΗ ΒΥΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΛΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ
ΓΛΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΙΡ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΙΡ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ