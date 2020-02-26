H νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ
Ανακοινώθηκε η νέα διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία προήλθε από το 37ο συνέδριο.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ και οι εκλεγέντες στη νέα διοίκηση, κατά παράταξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, έχουν, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΛΑ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Κ.Ε.)
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)
ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΩΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΝΟΤΗΤΑ -ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οι πίνακες των εκλεγέντων είναι με αλφαβητική σειρά, με τους πλειοψηφούντες συμβούλους ανά παράταξη να είναι στην πρώτη θέση.