H MechatronicTeam του Πολυτεχνείου Κρήτης 3η σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό

Στο Τορίνο

Η φοιτητική ομάδα MechatronicTeam του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στα τελικά του διαγωνισμού European BEST Engineering Competition (EBEC) Final Turin 2019 στο Τορίνο της Ιταλίας, συγκεκριμένα στη κατηγορία Team Design, εκπροσωπώντας το Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και όλα τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τοπικό γύρο στα Χανιά και στον Πανελλήνιο γύρο στην Πάτρα.

Ο EBEC (European BEST Engineering Competition) είναι ο μεγαλύτερος φοιτητικός διαγωνισμός μηχανικής στην Ευρώπη και διοργανώνεται ετησίως από τα τοπικά γραφεία του φοιτητικού οργανισμού BEST (Board of European Students of Technology). Ο οργανισμός BEST διοργάνωσε φέτος τον 10ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC (European BEST Engineering Competition) για τις κατηγορίες Case Study και Team Design, ανάμεσα σε 94 Πολυτεχνεία και 32 χώρες. Στόχος του EBEC δεν είναι μόνο η εξέλιξη των φοιτητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και η ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας, της καινοτομίας και άλλων χρήσιμων αξιών για την μελλοντική καριέρα των φοιτητών ως μηχανικοί. Στα τελικά του 2019 στο Τορίνο συμμετείχαν ομάδες από 15 χώρες σε κάθε κατηγορία του διαγωνισμού.

Τα θέματα στην κατηγορία Team Design ανέθεσαν οι εταιρείες Danieli και Skoda. Εν συντομία, οι διαγωνιζόμενες ομάδες έπρεπε μέσα σε περιορισμένο χρόνο και με συγκεκριμένα υλικά να κατασκευάσουν ένα αυτόματο μηχάνημα παροχής ράβδων, καθώς και ένα απλό πυροσβεστικό όχημα για κατάσβεση φωτιάς. Στη συνολική βαθμολογία της κατηγορίας Team Design η ομάδα MechatronicTeam κατέκτησε την 3η θέση στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας επάξια το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Ελλάδα.

Την ομάδα MechatronicTeam αποτελούν οι προπτυχιακοί φοιτητές 3ου έτους της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) Ευάγγελος Ντουσάκης, Επαμεινώνδας Γουμενάκης, Ιωάννης Μπλαζογιαννάκης και Κωνσταντίνος Σιγάλας. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα για την μεγάλη αυτή επιτυχία που είναι ενδεικτική του κόπου που κατέβαλλαν και της μεθοδικότητας με την οποία δούλεψαν.