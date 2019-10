Γνωριμία με το Κρητικό κρασί για 22 Masters of Wine

Στην Κρήτη βρέθηκαν 22 μέλη του Ινστιτούτου των Masters of Wine (MW) από διάφορα μέρη του κόσμου (Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια, Τσεχία, Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία κα), προκειμένου να γνωρίσουν την Κρήτη και το κρητικό κρασί. Το ταξίδι γνωριμίας (fam trip) των MW, διοργανώθηκε από την Enterprise Greece και υποστηρίχθηκε από τις κατά τόπους Ενώσεις Οινοποιών της Ελλάδας, από την Αττική, την Κρήτη και την Σαντορίνη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του δικτύου Wines of Crete.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, δοκίμασαν πάνω από 80 κρασιά από 17 οινοποιεία που συμμετείχαν στην εν λόγω δράση. Οι Masters of Wine επισκέφθηκαν αμπελώνες στην περιοχή ΠΟΠ Δαφνές, ενώ το Wines of Crete διοργάνωσε επίσης παρουσίαση της Κρητικής Τσικουδιάς. Οι επισκέπτες γνώρισαν την εξέλιξη του κρητικού αμπελώνα και είχαν μια συνολική εμπειρία για την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν τόσο για τα κρασιά, όσο και για την δικτύωση του κλάδου, την ιστορία του νησιού, τον οινοτουρισμό και φυσικά για την πλούσια γαστρονομία μας. Η επίσκεψή τους μεταξύ άλλων περιλάμβανε ξεναγήσεις στην Κνωσό, αλλά και στο Μινωικό πατητήρι που υπάρχει στο Βαθύπετρο.

Οι Masters of Wine (MW) εντυπωσιάστηκαν από την εξέλιξη που υπάρχει στον κρητικό αμπελώνα τα τελευταία χρόνια, ενώ έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό στις τοπικές ποικιλίες. Από την πλευρά του ο Steve Charters MW στο τελευταίο δείπνο της επίσκεψης επισήμανε «Ήρθαμε στο μέρος που γεννήθηκε ο Δίας. Ένα μέρος με αυθεντικότητα, με ζωντανή τοπική γαστρονομία και τοπικές ποικιλίες, υπέροχους αμπελώνες και ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς».

Ο πρώτος Έλληνας MW, Κωνσταντίνος Λαζαράκης, μέλος της αποστολής, δήλωσε επίσης: «Η επίσκεψη του Ινστιτούτου των Masters of Wine αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κρητικό αμπελώνα. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή είναι διεθνείς προσωπικότητες με επιρροή και το να αποκομίσουν μία καλή εντύπωση από τα κρασιά του νησιού είναι σημαντικό. Όμως, μέσα από μία εξαιρετικά καλή διοργάνωση της επίσκεψης, είμαι σίγουρος ότι έφυγαν ενθουσιασμένοι όχι μόνο από τον κρητικό αμπελώνα αλλά και από την γαστρονομία, την κουλτούρα, την φυσική ομορφιά και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους της Κρήτης».

Στην αποστολή συμμετείχε και ο έτερος Έλληνας MW, Γιάννης Καρακάσης, ο οποίος ανέφερε: «Ήταν ένα εξαιρετικό διήμερο που έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα της αναγέννησης του Κρητικού κρασιού σε όλους τους συμμετέχοντες. Η Κρήτη διαθέτει τον αξεπέραστο συνδυασμό ιστορίας, φυσικών ομορφιών, γαστρονομίας και οινικής κουλτούρας που την καθιστά ισχυρό πρεσβευτή του ελληνικού κρασιού».

Από την πλευρά της Enterprise Greece, ο Γρηγόρης Μιχαήλος Dip Wset επισήμανε: «Η συνεργασία της Enterprise Greece με το Wines of Crete υπήρξε για ακόμα μια φορά άριστη. Φέρνοντας ένα τόσο υψηλού επιπέδου group ανθρώπων στην Κρήτη για να γνωρίσουν από κοντά τις εξελίξεις του Κρητικού αμπελώνα χρειάστηκε πολύ προετοιμασία και άψογη συνεργασία και από τις δυο πλευρές. Όπως σε κάθε επίσκεψη σκοπός είναι πέρα από τη δοκιμή των κρασιών οι καλεσμένοι να γνωρίσουν τους ανθρώπους, τη γαστρονομία, την παράδοση και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά. Όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες ιστορίες που κάνουν το Κρητικό κρασί αυτό που είναι σήμερα. Το ήθος, η φιλοξενία, η συνεργασία, το κοινό όραμα και οι ιστορίες των Κρητικών παραγωγών νομίζω πως θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά για το Ελληνικό κρασί συνολικά».

Τέλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου, Νίκος Δουλουφάκης, ανέφερε: «Η επιλογή να έρθουν οι Masters of Wine στην Κρήτη, είναι πολύ κομβικό γεγονός για την Κρήτη και είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από όλους. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και όσους βοήθησαν αυτή την αποστολή να πετύχει. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει το κρασί και την γαστρονομία θα βρίσκει τα οινοποιεία μας ανοικτά».

Συνολικά σε όλο το ταξίδι, θα δοκιμαστούν περίπου 350 κρασιά από 125 οινοποιεία από όλη την Ελλάδα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν μόλις 390 μέλη Masters of Wine από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων, οινοπαραγωγοί, έμποροι, προμηθευτές, ιδιοκτήτες οινοποιών, οινικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτές και ακαδημαϊκοί. Τα μέλη του Ινστιτούτου των Masters of Wine είναι παγκόσμιοι πρεσβευτές του κρασιού και αρμόδιοι για την προβολή, προώθηση, αλλά και μετάδοση της οινικής φιλοσοφίας ανά τον κόσμο.