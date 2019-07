Φοιτητές από τις ΗΠΑ μαθαίνουν την κρητική διατροφή

Η κρητική διατροφή θα βρεθεί στο επίκεντρο του θερινού σχολείου αμερικανικού πανεπιστημίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.).

Το θέμα θα αφορά την αναζήτηση της Μεσογειακής Δίαιτας στην Κρητική Διατροφή. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το καλοκαιρινό σχολείο του Τμήματος Κινησιολογίας και Υγιείας του Πανεπιστημίου ”Rutgers, The State University of New Jersey” θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ κατά το διάστημα 22-30 Ιουλίου με στόχο «να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν τη Μεσογειακή Διατροφή στο μέρος προέλευσής της μελετώντας την αειφόρο γεωργία και εναλλακτικά μοντέλα κατανάλωσης με έμφαση στις παραδοσιακές Μεσογειακές πρακτικές». Στο πλαίσιο αυτό, «οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν σεμινάριο μαγειρικής από το Chef του ΜΑΙΧ κο Γιάννη Αποστολάκη, τη Sous Chef κα Γιώτα Τσουνάπη καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την ιστορία, εξέλιξη, γαστρονομικές πτυχές και οφέλη για την υγεία σε σχέση με τον Ελληνικό παραδοσιακό τρόπο ζωής. Οι φοιτητές επίσης θα μελετήσουν την πολύπλοκη έννοια του κύκλου παραγωγής και διακίνησης τροφίμων σε σχέση με την κουλτούρα, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον μέσα από το παράδειγμα της διατροφής που βασίζεται στη γεωργία και την οικονομία του νησιού της Κρήτης».

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών οι φοιτητές θα ξεναγήθουν στην πόλη των Χανίων. Η επίσημη γλώσσα του καλοκαιρινού σχολείου είναι η Αγγλική. Υπεύθυνος για την επιστημονική οργάνωση είναι ο κύριος Λάμπρος Συντώσης, υπεύθυνος Τμήματος Κινησιολογίας και Υγιείας του Πανεπιστημίου ”Rutgers”.