Φιόννα Καρλάιλ: Ζωγραφίζοντας ένα Νομπελίστα

Η διεθνώς καταξιωμένη ζωγράφος Φιόννα Καρλάιλ (Fionna Carlisle), από τη δεκαετία του ’80 διατηρεί φίλους, αγαπημένα μέρη, συνήθειες και σπίτι στα Χανιά, όπου φροντίζει να έρχεται αρκετές φορές το χρόνο. Ζωγραφίζει ασταμάτητα και η ζωγραφική αποτελεί για αυτήν πολλά περισσότερα από μία οδό προσωπικής εικαστικής έκφρασης. Πιθανόν από τα πιο γνωστά θέματα της Καρλάιλ είναι τα λουλούδια και τα προτρέτα της. Και είναι τα πορτρέτα, δημιουργημένα πάντα διά ζώσης, τα οποία της έδωσαν τη δυνατότητα να εισχωρήσει στην ψυχοσύνθεση και την καρδιά πολλές φορές των απεικονιζομένων της. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η ατομική έκθεσής της “The Art of Intelligent Ageing: Portraits of the Lothian Birth Cohorts, by Fionna Carlisle”, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Edinburgh College of Art.

Η Φιόννα Καρλάιλ κάθησε μαζί τους και επί χρόνια ζωγράφιζε προτρέτα ανθρώπων τρίτης ηλικίας, για να προσθέσει το δικό της εικαστικό ψυχογράφημα στο συγκλονιστικό αποτέλεσμα μιας έρευνας που ξεκίνησαν οι Lothian Birth Cohorts, μελέτη πάνω στη νοημοσύνη, με σχεδόν όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Σκωτία τις χρονιές 1921 και 1936 και συνεχίστηκε υπό τη διεύθυνση του Δρ. Ίαν Ντίερι (Ian Deary), από το 1999 πλέον, με ψυχολόγους να επισκέπτονται ξανά τα ίδια άτομα, οι οποίοι ήταν πια ενήλικες, τρίτης ηλικίας.

Μεταξύ όλων όσων συναναστράφηκε πολύ στενά, ήταν και ο Βρετανός φυσικός Πίτερ Χίγκς (Peter Higgs), ο γνωστός Νομπελίστας Φυσικής. Πολλά γράφονται και λέγονται για τη σημασία της τέχνης στην επιστήμη, αλλά λίγα τα πραγματικά εγχειρήματα. Πρωτοβουλίες σαν αυτήν δίνουν την ελπίδα, ότι ίσως κάποια στιγμή ο Άνθρωπος θα σταματήσει να μελετάται και να αντιμετωπίζεται ως μονοεπίπεδη ύπαρξη.

Παραθέτω το πρόσφατο podcast από αυτήν την τεράστιας σημασίας συνεργασία της Φιόννας Καρλάιλ, με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Edinburgh College of Art, εδώ: https://soundcloud.com/ cahssedinburgh/portraits-of-the-lothian-birth-cohort-fionna-carlisle-and-ian-deary .

* Η Μυρτώ Κοντομιτάκη είναι Μουσειολόγος, Ιστορικός Τέχνης