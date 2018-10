Φίλης: Χωρίς σταθεροποίηση της πΓΔΜ θα υπάρξουν αποσχιστικές τάσεις

Την ανησυχία του για την αποσταθεροποίηση που φέρνει στην πΓΔΜ και τα Βαλκάνιοα το μπλοκάρισμα της Συμφωνίας των Πρεσπών εξέφρασε στον ρ/σ «Στο Κόκκινο», το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.

«Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι ότι έχει αρχίσει μία ιστορία αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια. Οι αλβανικοί πληθυσμοί, δεν συμπεριλαμβάνονται σε ένα κράτος αλλά είναι διάσπαρτοι και σχεδόν ισότιμοι σε όγκο με αυτούς εντός Αλβανίας σε άλλες, γειτονικές χώρες. Είδαμε το Κόσοβο, τώρα είναι το Τέτοβο, στην ΠΓΔΜ», είπε ο Νίκος Φίλης.

«Αν δεν υπάρξει αναγνώριση και σταθεροποίηση αυτής της μικρής γειτονικής δημοκρατίας, είναι σίγουρο ότι θα αρχίσουν και εκεί αποσχιστικές τάσεις, όταν θα πει κάποιος “η Αλβανία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν θα μπω. Γιατί να μείνω σε αυτό το κράτος, που όλοι αμφισβητούν;”. Θα αρχίσουν τέτοια ζητήματα. Είναι ένα επικίνδυνο ενδεχόμενο», υπογράμμισε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσοι πανηγυρίζουν γιατί δεν προχωράει η Συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε πολύ δύσκολα διλήμματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσει, με τους συνταγματικούς και άλλους κανόνες της γειτονικής δημοκρατίας. Αν ενισχυθεί και από την συμφωνία του λαού, θα είναι σημαντικό στοιχείο», τόνισε ο Νίκος Φίλης.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/384894/filis-horis-statheropoiisi-tis-pgdm-tha-uparxoun-aposhistikes-taseis/#ixzz5SgyvYdhv

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook