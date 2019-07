Ευ. Αποστολάκης: Ελλάδα και Ισραήλ μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, συμμετείχε στην πόλη Herzliya του Ισραήλ, ως κεντρικός ομιλητής, στο 19ο ετήσιο συνέδριο Herzliya Conference, κατόπιν πρόσκλησης του Major General (res.) Amos Gilead, Εκτελεστικού Διευθυντή του Institute for Policy and Strategy (IPS) του Ισραήλ και Προέδρου του Annual Herzliya Conference Series.

Στο συνέδριο, με θέμα “Navigating Stormy Waters-Time for a New Course”, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε ομιλία με θέμα ‘’Defence and Security in the East Med-The Perspective of Greece’’.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Israel Katz.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστολάκης «επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη δική μας οπτική σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αλλά πρώτα, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει μια σταθερή σχέση και στρατηγική συμμαχία, ως αποτέλεσμα της κοινής μας θέλησης και των κοινών μας προοπτικών.

Απολαμβάνουμε μια εξαιρετική αλληλεπίδραση που αποτελεί για εμάς μια αμυντική προτεραιότητα. Με το να επενδύουμε σε μια μακρόχρονη φιλία, γινόμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης δυναμικής και νέων πτυχών στις εξαιρετικές αμυντικές μας σχέσεις. Σε αυτήν την προσπάθεια, πρέπει να τονίσω τη στενή σχέση και την προσωπική επαφή που διατήρησα με το Στρατηγό Eizenkot, στην προηγούμενή μου ιδιότητα ως Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Η Ελλάδα θεωρεί το Ισραήλ ένα βασικό παράγοντα και βασικό εταίρο στην περιοχή. Συνεχώς τονίζω τον κρίσιμο ρόλο του Ισραήλ, σε όλες μου τις επαφές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Οι χώρες μας μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους, που σκοπό έχουν να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Στη γειτονιά μας»