Εργαζόμενοι MEGA: Το κανάλι επιστρέφει στις 20 Νοεμβρίου

Ένα βίντεο στο οποίο αναφέρουν πως το MEGA επιστρέφει μέσα στο μήνα ανήρτησαν στο κανάλι τους στο Youtube οι πρώην εργαζόμενοι του σταθμού.

Όπως δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους, το MEGA θα επιστρέψει στις οθόνες μας μέσω της εταιρείας ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον οποίον πωλήθηκε το όνομα και η ταινιοθήκη του καναλιού.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως, σύμφωνα με πηγές, το ONE CHANNEL δεν θα εκπέμψει ως ONE, αλλά ως MEGA CHANNEL στις 20 Νοεμβρίου. Φυσικά, μένει να δούμε αν οι πληροφορίες που μεταφέρουν θα επιβεβαιωθούν, καθώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το μέλλον του MEGA και του ONE.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή των πρώην εργαζομένων στο Youtube:

«Ήταν 20 Νοέμβρη 1989, όταν βγήκε στον αέρα το πρώτο ιδιωτικό κανάλι της χώρας. Το MEGA CHANNEL. Ακολούθησε η επιτυχία.

Η ποιότητα, η ψυχαγωγία, η πρωτοπορία στην ελληνική τηλεόραση.

Το 2012 άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα και από το 2016 οι εργαζόμενοι άρχισαν να μένουν απλήρωτοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, είχε ξεκάθαρη θέση. Ήθελε να χτυπήσει την διαπλοκή που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ως “διαφημηστήριο” και εντέλει τα κατάφερε το 2018 που ουσιαστικά εξαφάνισε το τηλεοπτικό σήμα του MEGA από την DIGEA και από τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Το κανάλι ουσιαστικά, δεν έβαλε ποτέ λουκέτο, χάρη στους εργαζόμενους και στην πλούσια ταινιοθήκη του, που μέχρι και αυτή τη στιγμή κάνει live μετάδοση μέσω ίντερνετ.

1η Νοέμβρη ήταν προγραμματισμένος ο διαγωνισμός για την πώληση του ονόματος του MEGA και της ταινιοθήκης του (Γενικό αρχείο, σειρές, τρέιλερ και άλλα) την οποία αγόρασε έναντι 33.999.999 ευρώ η εταιρία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ALTER EGO με σκοπό να ενισχύσει το κανάλι του, ONE CHANNEL, το οποίο σύμφωνα με πηγές, δεν θα βγει ποτέ ως ONE, αλλά στις 20 Νοέμβρη θα εκπέμψει κατευθείαν ως MEGA CHANNEL, όπου είναι και τα γενέθλια του!».

Δείτε το βίντεο: